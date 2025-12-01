Россия ускорила наступление в Украине

Российские войска в ноябре смогли установить контроль над 505 квадратными километрами украинской территории, что почти вдвое больше, чем в сентябре. Об этом заявляют аналитики информационного ресурса DeepState.
Россия усилила давление на ряде участков фронта, и наибольшего прогресса, по данным аналитиков, добилась на гуляйпольском направлении, где сосредоточено около 40% всех ее ноябрьских продвижений, тогда как на этот район пришлось лишь 16% общих штурмовых атак.
Эксперты отмечают, что наиболее интенсивные боевые действия фиксируются в районе Покровска и Мирнограда, на который приходится 32,5% российских штурмов. В пределах Покровска и вокруг него российские подразделения взяли под контроль 35 квадратных километров, а возле Мирнограда – еще 21,5 квадратных километра. В сумме продвижение на этом отрезке составило 56,5 квадратных километра.
Кроме того, российские войска активизировали действия в направлении Северска. Всего в ноябре армия РФ провела 5990 штурмовых атак.
Украинские военные опровергли заявления Минобороны РФ о контроле над двумя населенными пунктами вблизи Лимана Донецкой области – поселками Ставки и Новоселовка. Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в Третьем армейском корпусе ВСУ.
«Командование 20-й армии и Минобороны РФ заявило о якобы «захвате» населенных пунктов Ставки и Новоселовка в зоне ответственности 60-й ОМБр (отдельная механизированная бригада) Третьего армейского корпуса», – говорится в заявлении корпуса, опубликованного в Telegram.
Военные назвали эту информацию манипуляцией российской армии. В Третьем корпусе пояснили, что российские войска используют проверенную тактику: инфильтруют небольшие группы в районе неподконтрольных им поселков, снимают постановочные видео с триколором и пытаются выдать потери за успехи.
«Каждую из таких групп систематически уничтожают украинские подразделения. И командиры 20-й армии РФ продолжают отчитываться о вымышленных достижениях, чтобы удовлетворить высшее командование», – отметили в украинских войсках.
Командир 60-й ОМБр Дмитрий Рогозюк подтвердил, что ситуация на участке находится под контролем.
«60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада вместе со смежными подразделениями продолжает устойчиво удерживать занятые рубежи в Донецкой области. Никаких оснований заявлять о «захвате» населенных пунктов Ставки и Новоселовка не существует!» – подчеркнул комбриг.
Аналитики DeepState отмечают, что за последние сутки российские войска добились продвижений на краматорском, гуляйпольском и великобурлукском направлениях. Пехотные подразделения РФ продвинулись в Запорожской области в районе села Ровнополье и около города Гуляйполе, в Донецкой области – в окрестностях села Ступочки возле Часового Яра, а в Харьковской области – у приграничного поселка Дворичанское.
Кроме того, военный Станислав Бунятов сообщил о присутствии российских сил в селе Новопавловка Днепропетровской области.