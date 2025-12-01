USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.1924
Подписаться на уведомления
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Россия ускорила наступление в Украине

обновлено 17:52
17:52 1446

Российские войска в ноябре смогли установить контроль над 505 квадратными километрами украинской территории, что почти вдвое больше, чем в сентябре. Об этом заявляют аналитики информационного ресурса DeepState.

Россия усилила давление на ряде участков фронта, и наибольшего прогресса, по данным аналитиков, добилась на гуляйпольском направлении, где сосредоточено около 40% всех ее ноябрьских продвижений, тогда как на этот район пришлось лишь 16% общих штурмовых атак.

Эксперты отмечают, что наиболее интенсивные боевые действия фиксируются в районе Покровска и Мирнограда, на который приходится 32,5% российских штурмов. В пределах Покровска и вокруг него российские подразделения взяли под контроль 35 квадратных километров, а возле Мирнограда – еще 21,5 квадратных километра. В сумме продвижение на этом отрезке составило 56,5 квадратных километра.

Кроме того, российские войска активизировали действия в направлении Северска. Всего в ноябре армия РФ провела 5990 штурмовых атак.

*** 16:58

Украинские военные опровергли заявления Минобороны РФ о контроле над двумя населенными пунктами вблизи Лимана Донецкой области – поселками Ставки и Новоселовка. Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в Третьем армейском корпусе ВСУ.

«Командование 20-й армии и Минобороны РФ заявило о якобы «захвате» населенных пунктов Ставки и Новоселовка в зоне ответственности 60-й ОМБр (отдельная механизированная бригада) Третьего армейского корпуса», – говорится в заявлении корпуса, опубликованного в Telegram.

Военные назвали эту информацию манипуляцией российской армии. В Третьем корпусе пояснили, что российские войска используют проверенную тактику: инфильтруют небольшие группы в районе неподконтрольных им поселков, снимают постановочные видео с триколором и пытаются выдать потери за успехи.

«Каждую из таких групп систематически уничтожают украинские подразделения. И командиры 20-й армии РФ продолжают отчитываться о вымышленных достижениях, чтобы удовлетворить высшее командование», – отметили в украинских войсках.

Командир 60-й ОМБр Дмитрий Рогозюк подтвердил, что ситуация на участке находится под контролем.

«60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада вместе со смежными подразделениями продолжает устойчиво удерживать занятые рубежи в Донецкой области. Никаких оснований заявлять о «захвате» населенных пунктов Ставки и Новоселовка не существует!» – подчеркнул комбриг.

Аналитики DeepState отмечают, что за последние сутки российские войска добились продвижений на краматорском, гуляйпольском и великобурлукском направлениях. Пехотные подразделения РФ продвинулись в Запорожской области в районе села Ровнополье и около города Гуляйполе, в Донецкой области – в окрестностях села Ступочки возле Часового Яра, а в Харьковской области – у приграничного поселка Дворичанское.

Кроме того, военный Станислав Бунятов сообщил о присутствии российских сил в селе Новопавловка Днепропетровской области.

Россия ускорила наступление в Украине
Россия ускорила наступление в Украине обновлено 17:52
17:52 1447
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
16:09 3022
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Реакция Налоговой службы; обновлено 15:11
15:11 4093
Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58 7335
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 6409
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез обновлено 14:33
14:33 5613
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка видео; обновлено 13:04
13:04 5474
Ультиматум Трампа для Мадуро
Ультиматум Трампа для Мадуро
12:59 2150
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима обновлено 15:35
15:35 8881
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой видео
12:18 3867
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 7571

ЭТО ВАЖНО

Россия ускорила наступление в Украине
Россия ускорила наступление в Украине обновлено 17:52
17:52 1447
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
16:09 3022
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Реакция Налоговой службы; обновлено 15:11
15:11 4093
Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58 7335
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 6409
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез обновлено 14:33
14:33 5613
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка видео; обновлено 13:04
13:04 5474
Ультиматум Трампа для Мадуро
Ультиматум Трампа для Мадуро
12:59 2150
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима обновлено 15:35
15:35 8881
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой видео
12:18 3867
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 7571
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться