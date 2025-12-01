Россия ускорила наступление в Украине

Российские войска в ноябре смогли установить контроль над 505 квадратными километрами украинской территории, что почти вдвое больше, чем в сентябре. Об этом заявляют аналитики информационного ресурса DeepState.

Россия усилила давление на ряде участков фронта, и наибольшего прогресса, по данным аналитиков, добилась на гуляйпольском направлении, где сосредоточено около 40% всех ее ноябрьских продвижений, тогда как на этот район пришлось лишь 16% общих штурмовых атак. Эксперты отмечают, что наиболее интенсивные боевые действия фиксируются в районе Покровска и Мирнограда, на который приходится 32,5% российских штурмов. В пределах Покровска и вокруг него российские подразделения взяли под контроль 35 квадратных километров, а возле Мирнограда – еще 21,5 квадратных километра. В сумме продвижение на этом отрезке составило 56,5 квадратных километра. Кроме того, российские войска активизировали действия в направлении Северска. Всего в ноябре армия РФ провела 5990 штурмовых атак.

Украинские военные опровергли заявления Минобороны РФ о контроле над двумя населенными пунктами вблизи Лимана Донецкой области – поселками Ставки и Новоселовка. Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в Третьем армейском корпусе ВСУ.