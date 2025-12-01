Награждены победители Национального межшкольного хакатона-2025

Выступая на мероприятии, руководитель отдела обеспечения и контроля качества Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нилуфяр Рагимова отметила, что хакатон этого года стал нововведением в организации этапа олимпиады в формате централизованного экзамена. Такой подход позволил оценить знания и умения учащихся по единым критериям во всех регионах и повысил объективность результатов.

Состоялась церемония награждения победителей конкурса «Национальный межшкольный хакатон-2025», проводимого при поддержке Министерства науки и образования и организованного международной школой программирования и математики «Алгоритмика».

Затем выступил заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы, который рассказал о работе, проделанной в области развития цифровых навыков учащихся. Замминистра отметил, что цифровая инфраструктура школ укреплена, а доступ к интернету значительно улучшен. В настоящее время в 175 центрах по всему Азербайджану есть возможность проводить компьютерные экзамены.

После выступлений был показан видеообзор, отражающий ход хакатона. Затем состоялось награждение победителей соревнований в различных номинациях. Церемония награждения завершилась художественной программой. В заключение для участников мероприятия был организован инфотур, посвященный проектам команд.