Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Награждены победители Национального межшкольного хакатона-2025

16:59

Состоялась церемония награждения победителей конкурса «Национальный межшкольный хакатон-2025», проводимого при поддержке Министерства науки и образования и организованного международной школой программирования и математики «Алгоритмика».

Выступая на мероприятии, руководитель отдела обеспечения и контроля качества Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нилуфяр Рагимова отметила, что хакатон этого года стал нововведением в организации этапа олимпиады в формате централизованного экзамена. Такой подход позволил оценить знания и умения учащихся по единым критериям во всех регионах и повысил объективность результатов.

Затем выступил заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы, который рассказал о работе, проделанной в области развития цифровых навыков учащихся. Замминистра отметил, что цифровая инфраструктура школ укреплена, а доступ к интернету значительно улучшен. В настоящее время в 175 центрах по всему Азербайджану есть возможность проводить компьютерные экзамены.

После выступлений был показан видеообзор, отражающий ход хакатона. Затем состоялось награждение победителей соревнований в различных номинациях. Церемония награждения завершилась художественной программой. В заключение для участников мероприятия был организован инфотур, посвященный проектам команд.

В конкурсе приняли участие более 350 000 школьников из 63 регионов страны. Из них 300 школьников вышли в финал. В финале команды представили свои проекты в формате сайта, мобильного приложения и игрового формата в сфере туризма, экологии, финансов, культуры и искусства.

Основная цель Национального межшкольного хакатона-2025 — поддержка развития навыков программирования и цифровых технологий у школьников, выявление творческих и талантливых учеников, а также расширение возможностей их дальнейшего развития.

