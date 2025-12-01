USD 1.7000
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

В Москве взорвался автомобиль специалиста по квантовой электронике

17:05

В Новой Москве утром 1 декабря взорвался и загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser 200 Prado. Машина полностью сгорела во дворе жилого комплекса «Град Московский» на Радужной улице. Автомобиль был припаркован рядом с подъездом многоэтажного дома. Инцидент попал на видео очевидцев.

Выяснилось, что транспортное средство принадлежит 41-летнему ученому — специалисту в области квантовой электроники и лазерных технологий, доктору физико-математических наук, сотруднику НИИ «Полюс» имени Стельмаха, который, помимо прочего, производит продукцию военного назначения. На момент происшествия ученый находился в командировке в одной из стран Юго-Восточной Азии. По словам местных жителей, он недавно заселился в дом, возле которого произошел инцидент.

По данным МЧС, автомобиль был полностью уничтожен пожаром. Официально заявлено, что причиной возгорания стала техническая неисправность и что взрыва не было. Пострадавших нет.

Однако очевидцы сообщают, что перед пожаром слышали несколько громких хлопков. Российские СМИ, включая «112», сообщают, что рассматривается версия о возможном самодельном взрывном устройстве, которое могло находиться под водительским сиденьем. Среди версий также упоминается и версия, которую СМИ связывают с войной между Россией и Украиной.

Расследование продолжается.

Россия ускорила наступление в Украине
Россия ускорила наступление в Украине обновлено 17:52
17:52
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
16:09
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Реакция Налоговой службы; обновлено 15:11
15:11
Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез обновлено 14:33
14:33
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка видео; обновлено 13:04
13:04
Ультиматум Трампа для Мадуро
Ультиматум Трампа для Мадуро
12:59
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима обновлено 15:35
15:35
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой видео
12:18
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01

