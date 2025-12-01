USD 1.7000
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Один миллиард на закупку американского оружия

Украине нужен один миллиард евро на закупку оружия у США до конца этого года, рассказала Bloomberg News посол Украины при НАТО Алена Гетманчук.

«Мы были бы в высшей степени благодарны за новые взносы от союзников, чтобы Украина могла бесперебойно получать оборудование при помощи PURL», — сказала Гетманчук.

Переговоры о мирном урегулировании, пояснила посол, «не должны быть восприняты как сигнал прекратить поддержку Украины и давление на Россию». По мнению Гетманчук, они должны иметь обратный эффект.

Инициатива PURL («Список приоритетных потребностей Украины») позволяет странам НАТО закупать вооружение у США для Киева. По словам Гетманчук, программа работает очень эффективно: она покрыла 75% финансирования, необходимого для закупки комплексов Patriot, и 90% финансирования других систем ПВО. Канада, Германия, Нидерланды, скандинавские и балтийские страны выделили более 2,5 млрд евро на PURL с момента создания инициативы летом этого года.

Россия ускорила наступление в Украине
Россия ускорила наступление в Украине обновлено 17:52
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Реакция Налоговой службы; обновлено 15:11
Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез обновлено 14:33
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка видео; обновлено 13:04
Ультиматум Трампа для Мадуро
Ультиматум Трампа для Мадуро
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима обновлено 15:35
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой видео
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
