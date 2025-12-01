Один миллиард на закупку американского оружия

Украине нужен один миллиард евро на закупку оружия у США до конца этого года, рассказала Bloomberg News посол Украины при НАТО Алена Гетманчук.

«Мы были бы в высшей степени благодарны за новые взносы от союзников, чтобы Украина могла бесперебойно получать оборудование при помощи PURL», — сказала Гетманчук.

Переговоры о мирном урегулировании, пояснила посол, «не должны быть восприняты как сигнал прекратить поддержку Украины и давление на Россию». По мнению Гетманчук, они должны иметь обратный эффект.

Инициатива PURL («Список приоритетных потребностей Украины») позволяет странам НАТО закупать вооружение у США для Киева. По словам Гетманчук, программа работает очень эффективно: она покрыла 75% финансирования, необходимого для закупки комплексов Patriot, и 90% финансирования других систем ПВО. Канада, Германия, Нидерланды, скандинавские и балтийские страны выделили более 2,5 млрд евро на PURL с момента создания инициативы летом этого года.