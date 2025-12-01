Крупная оружейная сделка между Грецией и Израилем

Израиль и Греция близки к подписанию контракта на поставки продвинутых систем ПВО на беспрецедентную для Афин сумму — около 3,5 млрд долларов, сообщают израильские СМИ.

Греческая армия заменит таким образом устаревшие российские вооружения. В частности, противоракетная система среднего радиуса «Праща Давида» производства Rafael сменит в Греции российскую С-300, а мобильные системы короткого и среднего радиуса Spyder все того же концерна Rafael придут на смену российским комплексам «Оса» и «Тор».

Греки собираются купить и комплексы Barak MX («Авиационная промышленность») морского базирования вместо американских систем Hawk. Общая стоимость пакета контрактов будет равняться самой большой военной сделке заключенной когда-либо Израилем — продаже комплексов «Хец-3» Германии (3,5 млрд долларов).

Barak MX – очень популярная система, способная поражать как самолеты противника, так и баллистические ракеты.

«Греки знают, что получают, и недаром они говорят о Barak MX, ведь его можно использовать против самолетов, ракет и баллистических ракет. Это система, которая уже развернута в боевых условиях. Тот, кто покупает, знает, что покупает», - цитирует газета «Глобс» гендиректора «Авиационной промышленности» Боаза Леви.