Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Уничтожены командиры ХАМАС

17:24 320

Израильские военные ликвидировали в туннелях Рафаха сына члена политбюро палестинского движения ХАМАС Рази Хамеда – Абдаллу Хамеда. Об этом сообщают палестинские СМИ.

Также стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила в секторе Газа командира батальона Восточного Рафаха этой группировки.

Кроме того, по сообщениям из палестинского анклава, был убит Исмаил Абу-Лабда – он фигурировал на видеозаписях «церемоний передачи заложников» в качестве распорядителя. Наряду с этим он участвовал во всех передачах освобожденных израильских заложников Международному комитету Красного Креста.

Россия ускорила наступление в Украине
Россия ускорила наступление в Украине обновлено 17:52
17:52 1457
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
16:09 3031
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Реакция Налоговой службы; обновлено 15:11
15:11 4096
Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58 7346
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 6411
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез обновлено 14:33
14:33 5616
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка видео; обновлено 13:04
13:04 5474
Ультиматум Трампа для Мадуро
Ультиматум Трампа для Мадуро
12:59 2150
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима обновлено 15:35
15:35 8888
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой видео
12:18 3868
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 7572

