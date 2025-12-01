Уничтожены командиры ХАМАС

Израильские военные ликвидировали в туннелях Рафаха сына члена политбюро палестинского движения ХАМАС Рази Хамеда – Абдаллу Хамеда. Об этом сообщают палестинские СМИ.
Также стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила в секторе Газа командира батальона Восточного Рафаха этой группировки.
Кроме того, по сообщениям из палестинского анклава, был убит Исмаил Абу-Лабда – он фигурировал на видеозаписях «церемоний передачи заложников» в качестве распорядителя. Наряду с этим он участвовал во всех передачах освобожденных израильских заложников Международному комитету Красного Креста.