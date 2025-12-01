USD 1.7000
Цены на золото и серебро бьют рекорды

17:32 347

Мировые цены на золото достигли шестинедельного максимума, а цены на серебро достигли своего рекордного максимума на фоне ожидания снижения процентной ставки в США, сообщает Reuters.

Так, спотовая цена на золото выросла на 0,6%, до $4255,04 за унцию, что является самым высоким показателем с 21 октября. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале выросли на 0,8%, до $4290,40.

При этом цены на серебро выросли на 2,2%, до $57,63 за унцию после того, как ранее достигли исторического максимума в $57,86.

«Участники рынка сейчас снова начинают учитывать снижение ставки ФРС в декабре, что поддерживает инвестиционный спрос на золото», - сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

По его словам, серебро выигрывает от того же фактора, что и золото, а также ожидается дальнейшее улучшение промышленного спроса на драгоценные металлы в следующем году.

Тем временем доллар США упал до двухнедельного минимума, что сделало слитки, цена которых оценивается в долларах, дешевле для держателей других валют. 

Среди других драгоценных металлов - платина выросла на 1,6%, до $1698,85, а палладий - на 1,7%, до $1475,02.

Россия ускорила наступление в Украине
Россия ускорила наступление в Украине обновлено 17:52
17:52 1460
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
16:09 3033
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Реакция Налоговой службы; обновлено 15:11
15:11 4096
Баку выдвигает четыре условия Москве
Баку выдвигает четыре условия Москве
12:58 7348
Оказывается, кокаиновый переворот
Оказывается, кокаиновый переворот горячая тема
02:17 6411
Россия не принимает план Трампа всерьез
Россия не принимает план Трампа всерьез обновлено 14:33
14:33 5616
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка
Украинские дроны ударили по Каспийску: повреждена многоэтажка видео; обновлено 13:04
13:04 5474
Ультиматум Трампа для Мадуро
Ультиматум Трампа для Мадуро
12:59 2150
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима обновлено 15:35
15:35 8891
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой
Украинская разведка поразила росгвардейцев вместе с техникой видео
12:18 3868
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос
03:01 7572

