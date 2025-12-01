Цены на золото и серебро бьют рекорды

Мировые цены на золото достигли шестинедельного максимума, а цены на серебро достигли своего рекордного максимума на фоне ожидания снижения процентной ставки в США, сообщает Reuters.

Так, спотовая цена на золото выросла на 0,6%, до $4255,04 за унцию, что является самым высоким показателем с 21 октября. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале выросли на 0,8%, до $4290,40.

При этом цены на серебро выросли на 2,2%, до $57,63 за унцию после того, как ранее достигли исторического максимума в $57,86.

«Участники рынка сейчас снова начинают учитывать снижение ставки ФРС в декабре, что поддерживает инвестиционный спрос на золото», - сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

По его словам, серебро выигрывает от того же фактора, что и золото, а также ожидается дальнейшее улучшение промышленного спроса на драгоценные металлы в следующем году.

Тем временем доллар США упал до двухнедельного минимума, что сделало слитки, цена которых оценивается в долларах, дешевле для держателей других валют.

Среди других драгоценных металлов - платина выросла на 1,6%, до $1698,85, а палладий - на 1,7%, до $1475,02.