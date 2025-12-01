Генерал Хачатуров объявлен в розыск

Генеральная прокуратура Армении подтвердила, что в отношении генерал-майора в отставке Григория Хачатурова, сына бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, возбуждено уголовное дело, он объявлен в межгосударственный розыск. Ранее об этом сообщали армянские СМИ.

Бывший командир 3-го армейского корпуса Григорий Хачатуров обвиняется в даче взятки и превышении должностных полномочий в период боевых действий, что, по версии следствия, повлекло смерть человека. Другие детали дела не раскрываются.

Суд первой инстанции отклонил ходатайство следствия об избрании ареста в качестве меры пресечения, и прокуратура намерена обжаловать это решение.

Отмечается, что против Хачатурова ранее было возбуждено другое уголовное дело — о легализации недвижимости в особо крупных размерах, приобретенной, как утверждает следствие, преступным путем и с использованием должностного положения.