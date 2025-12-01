USD 1.7000
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Вся надежда на Китай?

17:59 1433

В среду, 3 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай попросит Си Цзиньпина повлиять на РФ для прекращения огня в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает BFM.

Макрон прибудет в Пекин в среду и пробудет там до пятницы. Это будет его четвертый официальный визит в Китай за время президентства.

Во время визита президент Франции намерен попросить китайского лидера Си Цзиньпина повлиять на Россию. Таким образом, Макрон планирует добиться прекращения огня в Украине и приложить усилия для налаживания торговых отношений между Китаем и ЕС.

«Мы рассчитываем на Китай, который, как и мы, является постоянным членом Совета Безопасности (...), чтобы он повлиял на Россию, чтобы Россия и, в частности, президент РФ Владимир Путин, наконец решились на перемирие», - подчеркнул Барро.

Напомним, сегодня, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Париже. В Елисейском дворце он встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном.

