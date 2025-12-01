USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.1924
Подписаться на уведомления
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Зеленский и европейские лидеры поговорили со спецпосланником Трампа

обновлено 18:58
18:58 1658

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разговаривали со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом по итогам переговоров во Флориде.

«Только что вместе с Эммануэлем Макроном - также Кир Стармер был на связи - говорили с Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом по итогам переговоров во Флориде. Важный бриф. Договорились больше деталей обсудить лично», - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

*** 18:01

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф проводит дополнительную встречу с представителем украинской переговорной команды во Флориде перед отлетом в Москву. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.

Завтра, 2 декабря, в Москве запланированы переговоры президента России Владимира Путина с делегацией США. Стороны намерены обсудить «мирный план» по Украине. В Кремле отмечали, что Вашингтон информирует Москву о согласовании пунктов плана, поэтому к моменту встречи у России будет актуальная информация. Детали российская сторона не раскрывает.

30 ноября в Майами состоялись переговоры США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что они прошли продуктивно, но «предстоит еще много работы». Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение отредактированного «мирного плана» идет хорошо. Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что представители США и Украины на переговорах в Майами 30 ноября обсудили сценарий мирного урегулирования, при котором Киев лишится возможности вступить в НАТО.

Зеленский о предотвращении нового нападения
Зеленский о предотвращении нового нападения обновлено 20:34
20:34 648
Россия ускорила наступление в Украине
Россия ускорила наступление в Украине обновлено 17:52
17:52 3967
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос; все еще актуально
03:01 7967
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима обновлено 15:35
15:35 10383
А ведь забыли главного Мехтиева
А ведь забыли главного Мехтиева наше поле зрения; все еще актуально
02:46 10938
Совместная операция США и Сирии
Совместная операция США и Сирии
19:12 1031
Ермаку запретили покидать Украину?
Ермаку запретили покидать Украину?
18:22 1758
Телеведущая хотела воевать с Украиной
Телеведущая хотела воевать с Украиной
18:16 2870
Зеленский и европейские лидеры поговорили со спецпосланником Трампа
Зеленский и европейские лидеры поговорили со спецпосланником Трампа обновлено 18:58
18:58 1659
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
16:09 5382
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Реакция Налоговой службы; обновлено 15:11
15:11 4977

ЭТО ВАЖНО

Зеленский о предотвращении нового нападения
Зеленский о предотвращении нового нападения обновлено 20:34
20:34 648
Россия ускорила наступление в Украине
Россия ускорила наступление в Украине обновлено 17:52
17:52 3967
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос; все еще актуально
03:01 7967
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима обновлено 15:35
15:35 10383
А ведь забыли главного Мехтиева
А ведь забыли главного Мехтиева наше поле зрения; все еще актуально
02:46 10938
Совместная операция США и Сирии
Совместная операция США и Сирии
19:12 1031
Ермаку запретили покидать Украину?
Ермаку запретили покидать Украину?
18:22 1758
Телеведущая хотела воевать с Украиной
Телеведущая хотела воевать с Украиной
18:16 2870
Зеленский и европейские лидеры поговорили со спецпосланником Трампа
Зеленский и европейские лидеры поговорили со спецпосланником Трампа обновлено 18:58
18:58 1659
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
16:09 5382
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Реакция Налоговой службы; обновлено 15:11
15:11 4977
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться