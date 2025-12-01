Зеленский и европейские лидеры поговорили со спецпосланником Трампа

«Только что вместе с Эммануэлем Макроном - также Кир Стармер был на связи - говорили с Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом по итогам переговоров во Флориде. Важный бриф. Договорились больше деталей обсудить лично», - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разговаривали со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом по итогам переговоров во Флориде.

*** 18:01

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф проводит дополнительную встречу с представителем украинской переговорной команды во Флориде перед отлетом в Москву. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.

Завтра, 2 декабря, в Москве запланированы переговоры президента России Владимира Путина с делегацией США. Стороны намерены обсудить «мирный план» по Украине. В Кремле отмечали, что Вашингтон информирует Москву о согласовании пунктов плана, поэтому к моменту встречи у России будет актуальная информация. Детали российская сторона не раскрывает.

30 ноября в Майами состоялись переговоры США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что они прошли продуктивно, но «предстоит еще много работы». Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение отредактированного «мирного плана» идет хорошо. Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что представители США и Украины на переговорах в Майами 30 ноября обсудили сценарий мирного урегулирования, при котором Киев лишится возможности вступить в НАТО.