Телеведущая хотела воевать с Украиной

Южноафриканский суд арестовал ведущую государственного радио и четверых мужчин по подозрению в том, что они направлялись в Россию для участия в войне с Украиной, сообщает Bloomberg.

Они будут находиться под стражей до 8 декабря, тогда состоится слушание по вопросу их освобождения под залог. Арестованных подозревают в нарушении законов ЮАР, которые запрещают оказывать помощь иностранным вооруженным силам.

Среди арестованных — ведущая государственной радиостанции SAfm Нонкулулеко Мантула. Четверых подозреваемых задержали в аэропорту им. О.Р. Тамбо недалеко от Йоханнесбурга в пятницу, 28 ноября. Их поездкам и вербовке, как пишет агентство, способствовала женщина из Южной Африки, имя которой не называется.

Ранее в ноябре дочь экс-президента ЮАР Нкосазана Зума подала в полицию заявление против своей сестры Дудузиле Зумы-Самбудлы, обвинив ее в совершении уголовного преступления — вербовке южноафриканцев. По словам женщины, ее сестра и еще два человека обманом принудили 17 человек вступить в российскую армию.

Ранее агентство Bloomberg связало дело дочери экс-главы ЮАР с вербовкой в зону боев в Украине. Би-би-си сообщала, что Дудузиле Зума-Самбудла оказалась под следствием по делу о государственной измене. В случае признания вины ей может грозить пожизненное заключение.

Зума-Самбудла в то же время настаивает, что была введена в заблуждение и сама оказалась жертвой. Дочь экс-президента ЮАР добавила, что действовала «добросовестно» и никогда не собиралась вербовать кого-либо для участия в боевых действиях или наемнической деятельности.

Как пишет Bloomberg, судебное разбирательство не выявило связи между делом Зумы-Самбудлы и южноафриканской ведущей.