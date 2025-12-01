USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.1924
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Телеведущая хотела воевать с Украиной

18:16 2870

Южноафриканский суд арестовал ведущую государственного радио и четверых мужчин по подозрению в том, что они направлялись в Россию для участия в войне с Украиной, сообщает Bloomberg.

Они будут находиться под стражей до 8 декабря, тогда состоится слушание по вопросу их освобождения под залог. Арестованных подозревают в нарушении законов ЮАР, которые запрещают оказывать помощь иностранным вооруженным силам.

Среди арестованных — ведущая государственной радиостанции SAfm Нонкулулеко Мантула. Четверых подозреваемых задержали в аэропорту им. О.Р. Тамбо недалеко от Йоханнесбурга в пятницу, 28 ноября. Их поездкам и вербовке, как пишет агентство, способствовала женщина из Южной Африки, имя которой не называется.

Ранее в ноябре дочь экс-президента ЮАР Нкосазана Зума подала в полицию заявление против своей сестры Дудузиле Зумы-Самбудлы, обвинив ее в совершении уголовного преступления — вербовке южноафриканцев. По словам женщины, ее сестра и еще два человека обманом принудили 17 человек вступить в российскую армию.

Ранее агентство Bloomberg связало дело дочери экс-главы ЮАР с вербовкой в зону боев в Украине. Би-би-си сообщала, что Дудузиле Зума-Самбудла оказалась под следствием по делу о государственной измене. В случае признания вины ей может грозить пожизненное заключение.

Зума-Самбудла в то же время настаивает, что была введена в заблуждение и сама оказалась жертвой. Дочь экс-президента ЮАР добавила, что действовала «добросовестно» и никогда не собиралась вербовать кого-либо для участия в боевых действиях или наемнической деятельности.

Как пишет Bloomberg, судебное разбирательство не выявило связи между делом Зумы-Самбудлы и южноафриканской ведущей.

Зеленский о предотвращении нового нападения
Зеленский о предотвращении нового нападения обновлено 20:34
20:34 648
Россия ускорила наступление в Украине
Россия ускорила наступление в Украине обновлено 17:52
17:52 3967
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос; все еще актуально
03:01 7967
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима обновлено 15:35
15:35 10383
А ведь забыли главного Мехтиева
А ведь забыли главного Мехтиева наше поле зрения; все еще актуально
02:46 10938
Совместная операция США и Сирии
Совместная операция США и Сирии
19:12 1031
Ермаку запретили покидать Украину?
Ермаку запретили покидать Украину?
18:22 1759
Телеведущая хотела воевать с Украиной
Телеведущая хотела воевать с Украиной
18:16 2871
Зеленский и европейские лидеры поговорили со спецпосланником Трампа
Зеленский и европейские лидеры поговорили со спецпосланником Трампа обновлено 18:58
18:58 1659
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
16:09 5382
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Реакция Налоговой службы; обновлено 15:11
15:11 4977

