Ермаку запретили покидать Украину?

Украинским пограничникам якобы пришло распоряжение о запрете на выезд за рубеж бывшего главы Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

«На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете на выезд из Украины Андрея Ермака», – написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

28 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП пришли с обысками к руководителю ОП Андрею Ермаку. Через некоторое время Ермак подтвердил обыски, заявив, что сотрудничает со следствием, а его адвокаты находятся в контакте с правоохранителями.

По некоторым данным, эти действия могут касаться расследования под кодовым названием «Мидас» - крупной коррупционной схемы в энергетике. Как известно, в нем фигурируют совладелец «Квартала-95» Тимур Миндич и некоторые другие высшие должностные лица Украины.

Политические деятели и СМИ имеют предположения, кто может быть причастен к указам от человека с псевдонимом «Али-Баба», который координирует атаки на НАБУ и САП. Есть мнение, что речь на «пленках Миндича» шла о Ермаке.

После обысков, состоявшихся ближе к вечеру, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак написал заявление об отставке. Через некоторое время стало известно, что глава государства подписал указ об увольнении главы ОП.

В ночь на 29 ноября в издании The New York Post появилась информация, что Ермак принял решение уйти на фронт.

Кроме того, в тот же день бывший глава ОП дал комментарий изданию Financial Times. В нем он отметил, что не держит зла на Зеленского, добавив, что тот был его другом как до этой работы, так останется им и после нее.