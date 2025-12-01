Минск возмущен

МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса, чтобы заявить протест о нарушении границы страны беспилотным летательным аппаратом, запущенным с территории Литвы 30 ноября 2025 года.

«Указанный БПЛА незаконно вторгся в воздушное пространство Республики Беларусь из Лаздийского района Литвы и упал в черте города Гродно», — говорится в заявлении МИД.

Экспертиза обломков и памяти флеш-накопителей показала, что дрон «западноевропейского производства» должен был пролететь над территорией Беларуси, уточнили в МИД. БПЛА был запрограммирован на пролет через Беларусь в Польшу и обратно в точку запуска в Литве.

В Минске эти действия расценили как «преднамеренную провокацию» в отношении не только Беларуси, но и Польши.