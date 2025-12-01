USD 1.7000
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Сабунчинские следователи раскрыли убийство 11-летней давности

18:48 1127

Сотрудники прокуратуры Сабунчинского района Баку раскрыли убийство гражданина Намика Ганифа, совершенное 11 лет назад, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД.

Проведенные мероприятия позволили установить обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Гусейн Джафаров, 1990 года рождения, нанес Намику Ганифе ножевые ранения, приведшие к его смерти, когда тот выполнял свой гражданский долг по предотвращению общественно опасного деяния.

1 декабря Гусейн Джафаров был привлечен в качестве обвиняемого по статье 126.3 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности). Ему предъявлено обвинение, и по ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство, Сабунчинский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

