USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.1924
Подписаться на уведомления
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Совместная операция США и Сирии

19:12 1033

Военнослужащие США совместно с сирийскими войсками выявляли и ликвидировали склады оружия ИГИЛ по всей провинции Риф-Дамаск в ходе многочисленных авиаударов и наземных взрывов. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

В ходе совместной операции было уничтожено более 130 минометов и ракет, несколько единиц штурмовых винтовок, пулеметов, противотанковых мин и материалов для изготовления самодельных взрывных устройств. Силовики также обнаружили и уничтожили наркотики.

«Эта успешная операция гарантирует, что успехи, достигнутые в борьбе с ИГИЛ, будут долгосрочными, и группировка не сможет возобновить или экспортировать террористические атаки на территорию США и по всему миру. Мы сохраним бдительность и продолжим активно преследовать остатки ИГИЛ в Сирии», - заявил командующий Центральным командованием ВС США Брэд Купер.

Зеленский о предотвращении нового нападения
Зеленский о предотвращении нового нападения обновлено 20:34
20:34 663
Россия ускорила наступление в Украине
Россия ускорила наступление в Украине обновлено 17:52
17:52 3975
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос; все еще актуально
03:01 7969
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима обновлено 15:35
15:35 10385
А ведь забыли главного Мехтиева
А ведь забыли главного Мехтиева наше поле зрения; все еще актуально
02:46 10941
Совместная операция США и Сирии
Совместная операция США и Сирии
19:12 1034
Ермаку запретили покидать Украину?
Ермаку запретили покидать Украину?
18:22 1760
Телеведущая хотела воевать с Украиной
Телеведущая хотела воевать с Украиной
18:16 2878
Зеленский и европейские лидеры поговорили со спецпосланником Трампа
Зеленский и европейские лидеры поговорили со спецпосланником Трампа обновлено 18:58
18:58 1660
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
16:09 5388
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Реакция Налоговой службы; обновлено 15:11
15:11 4980

ЭТО ВАЖНО

Зеленский о предотвращении нового нападения
Зеленский о предотвращении нового нападения обновлено 20:34
20:34 663
Россия ускорила наступление в Украине
Россия ускорила наступление в Украине обновлено 17:52
17:52 3975
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос; все еще актуально
03:01 7969
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима обновлено 15:35
15:35 10385
А ведь забыли главного Мехтиева
А ведь забыли главного Мехтиева наше поле зрения; все еще актуально
02:46 10941
Совместная операция США и Сирии
Совместная операция США и Сирии
19:12 1034
Ермаку запретили покидать Украину?
Ермаку запретили покидать Украину?
18:22 1760
Телеведущая хотела воевать с Украиной
Телеведущая хотела воевать с Украиной
18:16 2878
Зеленский и европейские лидеры поговорили со спецпосланником Трампа
Зеленский и европейские лидеры поговорили со спецпосланником Трампа обновлено 18:58
18:58 1660
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
Сын Рамиза Мехтиева освобожден от занимаемой должности
16:09 5388
Новые налоги ударят по бизнесу?
Новые налоги ударят по бизнесу? Реакция Налоговой службы; обновлено 15:11
15:11 4980
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться