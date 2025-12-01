Совместная операция США и Сирии

Военнослужащие США совместно с сирийскими войсками выявляли и ликвидировали склады оружия ИГИЛ по всей провинции Риф-Дамаск в ходе многочисленных авиаударов и наземных взрывов. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

В ходе совместной операции было уничтожено более 130 минометов и ракет, несколько единиц штурмовых винтовок, пулеметов, противотанковых мин и материалов для изготовления самодельных взрывных устройств. Силовики также обнаружили и уничтожили наркотики.

«Эта успешная операция гарантирует, что успехи, достигнутые в борьбе с ИГИЛ, будут долгосрочными, и группировка не сможет возобновить или экспортировать террористические атаки на территорию США и по всему миру. Мы сохраним бдительность и продолжим активно преследовать остатки ИГИЛ в Сирии», - заявил командующий Центральным командованием ВС США Брэд Купер.