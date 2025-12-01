Россия может потерять турецкий рынок

Турция сократила импорт российской нефти Urals в ноябре на треть по сравнению с октябрем на фоне ужесточения западных санкций, в связи с чем турецкие НПЗ стали переходить на альтернативные сорта сырья, по данным Kpler и LSEG.

Согласно судовому трекингу, поставки Urals в Турцию упали в прошлом месяце на 100 000 баррелей в сутки к уровню октября - до 200 000 баррелей в сутки.

С 2022 года, когда страны Евросоюза отказались от энергоресурсов РФ, Турция стала одним из крупнейших покупателей российской нефти, занимая второе место после Индии среди морских импортеров Urals, по данным LSEG.

Снижение импорта Турцией связано с тем, что американские санкции против «Лукойла» и «Роснефти» сократили число поставщиков, с которыми могут работать турецкие НПЗ, говорят участники рынка.

Кроме того, планируемый запрет ЕС на закупку топлива, произведенного из российской нефти, который должен вступить в силу в конце января 2026 года, заставляет турецкие компании диверсифицировать поставки сырья.

На фоне снижения поставок Urals Турция увеличила импорт альтернативных сортов нефти, включая казахстанские CPC Blend и KEBCO, а также иракскую Basrah, показал судовой трекинг.

В частности, Турция в ноябре импортировала 105 000 баррелей в сутки казахстанского сорта CPC Blend, что стало самым высоким показателем с февраля 2024 года, свидетельствуют данные Kpler.

Кроме того, российский «Газпром» обсуждает с турецкими партнерами продление газовых контрактов, сообщило ТАСС со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.

«Газпром» с турецкими партнерами находятся в контакте», - сказал Новак.

В конце 2025 года завершается срок действия договоров с госкомпанией Botas на поставку 16 миллиардов кубометров газа в год по газопроводу «Голубой поток» и на 5,75 миллиарда кубометров в год - по «Турецкому потоку».

Россия остается крупнейшим поставщиком газа в Турцию, однако ее доля на рынке снизилась за 20 лет с 60% до 37%.

Аналитики видят риски того, что Россия может лишиться последнего для себя крупного европейского рынка сбыта, поскольку Турция сможет обеспечить более половины своих потребностей в газе к концу 2028 года за счет наращивания собственной добычи и увеличения импорта из США.