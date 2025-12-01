Зеленский о предотвращении нового нападения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев стремится завершить войну на условиях, которые обеспечат долгосрочную безопасность страны. По его словам, именно сейчас наступает период, когда «очень многое может измениться» в дипломатических переговорах.
Выступая после серии встреч в США, Зеленский отметил, что одной из ключевых тем стало предотвращение возможного «третьего вторжения» со стороны России. «Мы работаем над тем, чтобы гарантировать: нового нападения не будет и ни одно из договорённостей о завершении войны нарушено не будет», — подчеркнул он.
Французский президент Эммануэль Макрон после переговоров с Зеленским заявил, что «коалиция желающих» завершила разработку предложений по гарантиям безопасности для Украины и намерена обсудить их с Вашингтоном. Он также подчеркнул, что лишь Киев вправе вести переговоры по территориальным вопросам: «Это украинские территории, и только Украина может решать их судьбу».
*** 20:12
Россия заявляет о захвате города Купянска Харьковской области Украины, но ВСУ почти полностью его зачистили, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Украинский лидер также коснулся инициированных главой Белого дома Дональдом Трампом переговоров с Россией. По его словам, самой сложной темой оказался территориальный вопрос: «Только этот вопрос обсуждали 6 часов. Сейчас мирный план выглядит уже лучше».
Макрон, в свою очередь, заявил, что «Коалиция желающих» составила гарантии безопасности.
«Как я уже упоминал, мы завершили работу над гарантиями безопасности, которые важны для безопасности европейцев, французов и украинцев. В ближайшие дни состоятся важные переговоры между представителями США и «Коалицией желающих» для уточнения вклада США в эти гарантии в соответствии с решением, принятым нами на прошлой неделе», - добавил французский лидер.
Макрон также подчеркнул, что Москва неоднократно отвергала призывы к прекращению огня: «Мы впервые призвали к прекращению огня в марте этого года, Зеленский согласился, Россия сказала «нет». В июне было еще одно предложение, мы работали над ним, Россия сказала «нет». Затем был Анкоридж, американское предложение о посредничестве, Россия сказала «нет». Америка снова выходит с новым предложением, теперь нам нужно дождаться России».