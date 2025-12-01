Зеленский о предотвращении нового нападения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев стремится завершить войну на условиях, которые обеспечат долгосрочную безопасность страны. По его словам, именно сейчас наступает период, когда «очень многое может измениться» в дипломатических переговорах.

Выступая после серии встреч в США, Зеленский отметил, что одной из ключевых тем стало предотвращение возможного «третьего вторжения» со стороны России. «Мы работаем над тем, чтобы гарантировать: нового нападения не будет и ни одно из договорённостей о завершении войны нарушено не будет», — подчеркнул он.

Французский президент Эммануэль Макрон после переговоров с Зеленским заявил, что «коалиция желающих» завершила разработку предложений по гарантиям безопасности для Украины и намерена обсудить их с Вашингтоном. Он также подчеркнул, что лишь Киев вправе вести переговоры по территориальным вопросам: «Это украинские территории, и только Украина может решать их судьбу».