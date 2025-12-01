Польша предпочла армян грузинам

USD 1.7000
Граждане Армении смогут продолжать работать в Польше по упрощенной процедуре. Соответствующее решение приняла министр труда, семьи и социальной политики Польши Агнешка Дземянович-Бонк.

В частности, граждане Армении смогут работать в Польше на основании декларации, которая позволяет получить приглашение для визы, временный вид на жительство и трудоустроиться на несезонной работе сроком до двух лет подряд.

Таким же правом будут обладать граждане Беларуси, Молдовы и Украины.

При этом граждане Грузии, согласно новому решению, с 1 декабря лишились этой льготы.

