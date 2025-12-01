USD 1.7000
Эрдоган: «Война России и Украины достигла уровня, который угрожает безопасности»

20:53 1843

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал нападение на танкеры Kairos и Virat в Черном море.

«Война между Россией и Украиной достигла уровня, который угрожает безопасности навигации в Черном море. То, что в пятницу в нашей экономической зоне были атакованы торговые суда, свидетельствует о тревожной эскалации. Мы не можем принять такие нападения, которые угрожают безопасности навигации, жизни людей и окружающей среде в нашей зоне.

Мы делаем необходимые предупреждения всем сторонам по поводу подобных случаев. Мы внимательно следим за последними событиями, направленными на прекращение войны, и каждый раз заявляем о нашей готовности внести необходимый вклад», - сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Турции «выразило обеспокоенность» атаками на танкеры Kairos и Virat и «принимает меры для предотвращения эскалации». Вслед за этим Эрдоган собрал Кабмин для обсуждения этой темы.

22:42 405
19:56 3305
21:47 958
21:41 1602
21:27 2310
21:22 1306
20:53 1844
20:34 2972
17:52 5412
03:01 8438
15:35 11138

