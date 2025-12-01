Суд принял решение по Миндичу

Высший антикоррупционный суд Украины заочно избрал бизнесмену Тимуру Миндичу меру пресечения в виде содержания под стражей.
В начале ноября 2025-го Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Миндича.
СМИ сообщали, что Миндич — предполагаемый руководитель группы, организовавшей коррупционную схему в энергетическом секторе Украины.
По версии следствия, группа требовала «откаты» от контрагентов НАЭК "Энергоатом" за госконтракты, а схема включала вывод и отмывание денежных средств.
В день обысков Миндич покинул Украину.
10 ноября 2025 года НАБУ официально обвинило Миндича в коррупции, что стало поводом для начала судебных процедур.