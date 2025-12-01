Американцы о хитрой тактике азербайджанской армии

Беспилотники вышли на передний план военных действий сравнительно недавно, важным поворотным моментом стал конфликт между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в публикации американского CNN.

«Тогда азербайджанские войска переоборудовали сельскохозяйственные бипланы в беспилотники-приманки.

Когда армянские средства ПВО обнаруживали и уничтожали эти ложные цели, раскрывая свое местоположение, боевые беспилотники и артиллерия уничтожали армянские зенитные комплексы. Это обеспечило Баку контроль в воздухе», - отмечается в публикации.