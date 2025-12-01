Азербайджанцы выйдут на лед в Шеффилде и Таллине

Азербайджанская фигуристка Наргиз Сулейманова получила право выступать на взрослом чемпионате Европы, который пройдет с 13 по 18 января следующего года в английском Шеффилде.
21-летняя спортсменка завоевала это право на турнире Bosphorus Cup в Стамбуле, где одержала победу с результатом 156,53 балла, опередив 25 соперниц. Там же представляющие Азербайджан Арина Калугина и Сабина Алиева заняли соответственно 5-е и 6-е места.
А права выступать на молодежном чемпионате мира (Таллин, 3-8 марта 2026 года) удостоилась танцевальная пара Анна О'Брайан - Дрейк Тонг. Азербайджанский дуэт успешно выступил на соревнованиях в Будапеште. Стоит отметить, что 18-летние О’Брайан и Тонг тренируются под руководством представлявших Азербайджан на Олимпиадах в Солт-Лейк-Сити-2002 и Турине-2006 Кристин Фрейзер и Игоря Луканина.