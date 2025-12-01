USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.1924
Подписаться на уведомления
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Новость дня
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Президент Трамп и рыцари Овального стола

21:47 962

Президент США Дональд Трамп проведет новую встречу в Овальном кабинете по поводу дальнейших действий в отношении Венесуэлы, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Встреча начнется в понедельник, 1 декабря, в 17:00 по местному времени (02:00 по бакинскому времени следующего дня), в обсуждении примут участие глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Вечером в субботу, 29 ноября, Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Затем он отказался объяснять значение своих слов и предложил: «Не вкладывайте в это никакого смысла». США считают Венесуэлу «не очень дружественной страной», добавил американский лидер.

МИД Венесуэлы назвал заявление Трампа о воздушном пространстве актом моральной агрессии.

В Карибском море, неподалеку от берегов Венесуэлы развернута крупнейшая группировка войск США на Карибах за несколько десятилетий — 15 тыс. человек. По одним оценкам, это рекорд со времен вторжения в Панаму в 1989 году, по другим — со времен Карибского кризиса 1962 года.

Судан предлагает России обмен
Судан предлагает России обмен
22:42 409
Россия может потерять турецкий рынок
Россия может потерять турецкий рынок
19:56 3309
Президент Трамп и рыцари Овального стола
Президент Трамп и рыцари Овального стола
21:47 963
Макрон о том, почему в России нет коррупционных скандалов
Макрон о том, почему в России нет коррупционных скандалов
21:41 1606
Американцы о хитрой тактике азербайджанской армии
Американцы о хитрой тактике азербайджанской армии
21:27 2319
Суд принял решение по Миндичу
Суд принял решение по Миндичу
21:22 1310
Эрдоган: «Война России и Украины достигла уровня, который угрожает безопасности»
Эрдоган: «Война России и Украины достигла уровня, который угрожает безопасности»
20:53 1845
Зеленский о предотвращении нового нападения
Зеленский о предотвращении нового нападения обновлено 20:34
20:34 2976
Россия ускорила наступление в Украине
Россия ускорила наступление в Украине обновлено 17:52
17:52 5415
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос; все еще актуально
03:01 8438
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима обновлено 15:35
15:35 11138

ЭТО ВАЖНО

Судан предлагает России обмен
Судан предлагает России обмен
22:42 409
Россия может потерять турецкий рынок
Россия может потерять турецкий рынок
19:56 3309
Президент Трамп и рыцари Овального стола
Президент Трамп и рыцари Овального стола
21:47 963
Макрон о том, почему в России нет коррупционных скандалов
Макрон о том, почему в России нет коррупционных скандалов
21:41 1606
Американцы о хитрой тактике азербайджанской армии
Американцы о хитрой тактике азербайджанской армии
21:27 2319
Суд принял решение по Миндичу
Суд принял решение по Миндичу
21:22 1310
Эрдоган: «Война России и Украины достигла уровня, который угрожает безопасности»
Эрдоган: «Война России и Украины достигла уровня, который угрожает безопасности»
20:53 1845
Зеленский о предотвращении нового нападения
Зеленский о предотвращении нового нападения обновлено 20:34
20:34 2976
Россия ускорила наступление в Украине
Россия ускорила наступление в Украине обновлено 17:52
17:52 5415
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос; все еще актуально
03:01 8438
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима обновлено 15:35
15:35 11138
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться