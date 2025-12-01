USD 1.7000
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Саркисяна отпустили домой

Саркисяна отпустили домой

Оппозиционный депутат парламента Армении Артур Саркисян освобожден из-под ареста. Суд изменил ему меру пресечения, заменив домашним арестом и залогом на сумму более $50 тыс., сообщил журналистам адвокат парламентария Арам Вардеванян.

Представитель фракции «Армения» и соратник архиепископа Баграта Галстаняна был арестован в июле этого года по обвинению в подготовке террористических актов для свержения конституционного строя.

Напомним, Артур Саркисян и еще 17 представителей движения «Священная борьба» проходят по делу о подготовке теракта и попытке захвата власти. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян и его сторонники были арестованы в конце июня. Тогда СК Армении заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти.

