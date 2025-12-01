USD 1.7000
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Судан предлагает России обмен

22:42

Военные власти охваченного гражданской войной Судана предложили Москве соглашение о сотрудничестве сроком на 25 лет, предполагающее создание российской военной базы на побережье Красного моря в обмен на оружие из РФ. Об этом The Wall Street Journal сообщили осведомленные суданские чиновники.

Согласно плану, Россия сможет развернуть на своей базе до 300 военнослужащих и поставить на дежурство до четырех военных кораблей, «включая атомные». Сам объект будет размещен или в городе Порт-Судан, где Москва до этого пыталась создать военно-морскую базу, или другом, пока не названном, месте в Красном море, сообщили официальные лица африканской страны.

Из Порт-Судана РФ будет иметь возможность мониторить морские перевозки в/из Суэцкого канала — кратчайшего пути между Европой и Азией, по которому осуществляется около 12% мировой торговли, отмечает WSJ.

Переданный России еще в октябре проект соглашения, по данным источников, также предполагает передачу Кремлю доступа к горнодобывающим концессиям в Судане, который является третьим по величине производителе золота в Африке.

Россия в ответ на право на пользование территориями Судана должна будет передать находящемуся в тяжелом положении военному режиму страны, ведущему войну с повстанцами из Сил быстрого реагирования (СБР), передовые российские системы ПВО и другое вооружение по льготным ценам, пояснили чиновники.

Один из них отметил, что новые поставки оружия из РФ необходимы властям, но сделка с Москвой может создать проблемы в отношениях с США, которые противостоят усилению китайского и российского влияния в регионе, и Евросоюзом.

