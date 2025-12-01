Арабы смогут летать в Россию без виз

USD 1.7000
Россия и Саудовская Аравия договорились о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов. Как сообщает Reuters, соответствующее соглашение подписали в понедельник вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд.

По словам Новака, безвизовый режим может заработать в начале 2026 года.

«Что касается безвизового режима, юридические сейчас пройдут процедуры после подписания по обмену нотами и вступлению в силу этого документа. И, на мой взгляд, это в начале следующего года уже даст возможность в безвизовом режиме посещать наши страны», — сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, Россия и Саудовская Аравия проработают увеличение числа авиакомпаний, совершающих полеты между странами.

«Сегодня мы обсуждали с нашими коллегами развитие прямого авиасообщения между нашими сторонами. Пока летают две саудовские компании по маршруту Эр-Рияд — Москва. Договорились о том, что в ближайшее время будут проработаны и приняты решения об увеличении количества авиакомпаний, в том числе двух или трех российских компаний», — сказал Новак.

