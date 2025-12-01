Путин помог «Газпрому» и «Роснефти»

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий снижение налоговой нагрузки на «Газпром» и «Роснефть» — две крупнейшие добывающие госкомпании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы, опубликованные на портале правовой информации.

«Роснефть» получила дополнительный налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых для Приобского месторождения — одного из крупнейших в России с запасами в 2,4 млрд тонн. Дополнительная льгота «Роснефти» составит 9,99 млрд рублей в год и будет действовать с 2026 по 2030 год, следует из закона.

«Газпром» получит вычет по НПДИ на 64 млрд рублей для своих структур, добывающих газ на Ямале. Послабления будут действовать с ноября 2026 года по август 2028-го. А оплатят их независимые производители газа: для них налоговая нагрузка вырастет за счет изъятия дополнительных доходов от индексации цен на газ.

Налоговые послабления остро нужны «Газпрому», который второй год подряд терпит убытки в ключевом - газовом бизнесе. В прошлом году они составили 1,02 трлн рублей, а в этом — еще 170 млрд рублей за январь–сентябрь.

«Роснефть» завершила прошлый год с чистой прибылью на триллион рублей, однако в текущем году столкнулась с резким падением финансовых результатов. Прибыль компании за 9 месяцев сократилась на 70%, а в третьем квартале — на 80%.

Сказались «ухудшение макроконъюнктуры», снижение цен на нефть, а также рост тарифов в России, высокая ключевая ставка ЦБ и крепкий курс рубля, заявил, комментируя ситуацию, глава «Роснефти» Игорь Сечин.