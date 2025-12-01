Папа римский о нежелании Израиля

По его словам, Святой престол поддерживает решение о двух государствах на протяжении многих лет.

«Но мы все знаем, что Израиль это не принимает. Тем не менее это единственное решение конфликта», - сказал понтифик.

Папа римский Лев XIV в понедельник встретился в Ливане с лидерами различных религиозных конфессий и призвал ливанцев не покидать свою страну – несмотря на годы конфликта в регионе и глубокий экономический кризис, приведший к массовой миграции.

Лев XIV посетил католическую общину Ливана, затем пообщался с представителями суннитской, шиитской и друзской общин, а также с трудовыми мигрантами и другими христианами. Он назвал свою поездку миссией мира и призвал лидеров страны продолжать усилия, начатые после прошлогодней войны между Израилем и поддерживаемой Ираном ливанской группировкой «Хезболла».