Российская армия захватила стратегически важный город Покровск Донецкой области Украины, за который в последние месяцы велись кровопролитные бои. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин вечером посетил один из пунктов управления Объединенной группировки, где ему доложили о якобы взятии российскими военными Покровска и Волчанска Харьковской области.

Боевые действия за Покровск в Донецкой области резко активизировались в 2024 году, когда российские силы начали последовательное наступление на город. Покровск рассматривался как ключевой логистический узел, через который проходили железнодорожные и автомобильные маршруты снабжения украинских войск.

Российская армия постепенно наращивала давление, используя артиллерию, дроны и штурмовые группы. По сообщениям украинской стороны, особенно интенсивными были попытки проникновения малых подразделений в город в условиях ограниченной видимости, когда наблюдение с воздуха становилось менее эффективным.

Украинские войска проводили оборонительные действия и контратаки, стремясь сдержать продвижение. Киев сообщал о стабилизации некоторых участков фронта, подтверждал случаи пленения российских военнослужащих и подчеркивал, что полное окружение города не допущено, несмотря на заявления Москвы.

С обеих сторон регулярно появлялись противоречивые данные о контроле над городской чертой. Российские официальные лица утверждали о продвижении и частичном охвате украинских подразделений, тогда как украинские источники настаивали, что снабжение и ротация войск все еще возможны.

Покровск получил значительные разрушения в ходе боев: повреждена гражданская инфраструктура, транспортные коммуникации и жилые кварталы. Украинские власти начали переориентацию логистических потоков, однако потеря такого узла остается критическим риском для устойчивости обороны в Донецкой области.