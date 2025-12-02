Надежность и прочность от Макрона и Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили текущую ситуацию вокруг прекращения российско-украинской войны. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

Уточняется, что разговор состоялся после переговоров Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже. Президент Франции проинформировал Трампа о деталях данной встречи.

Президенты Франции и США обсудили условия для «надежного и прочного» мира в Украине и последующие посреднические шаги, которые будут предприняты США.

Французский лидер также заявил о завершении работы над гарантиями безопасности для Украины и выразил готовность работать с американской стороной по данному вопросу.