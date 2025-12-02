USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.1924
Джамиля Гасанлы после допроса освободили
Джамиля Гасанлы после допроса освободили

Надежность и прочность от Макрона и Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили текущую ситуацию вокруг прекращения российско-украинской войны. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

Уточняется, что разговор состоялся после переговоров Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже. Президент Франции проинформировал Трампа о деталях данной встречи.

Президенты Франции и США обсудили условия для «надежного и прочного» мира в Украине и последующие посреднические шаги, которые будут предприняты США.

Французский лидер также заявил о завершении работы над гарантиями безопасности для Украины и выразил готовность работать с американской стороной по данному вопросу.

В прекращение войны не верит никто, кроме Белого дома
В прекращение войны не верит никто, кроме Белого дома обновлено 00:05
Судан предлагает России обмен
Судан предлагает России обмен
Россия может потерять турецкий рынок
Россия может потерять турецкий рынок
Президент Трамп и рыцари Овального стола
Президент Трамп и рыцари Овального стола
Макрон о том, почему в России нет коррупционных скандалов
Макрон о том, почему в России нет коррупционных скандалов
Американцы о хитрой тактике азербайджанской армии
Американцы о хитрой тактике азербайджанской армии
Суд принял решение по Миндичу
Суд принял решение по Миндичу
Эрдоган: «Война России и Украины достигла уровня, который угрожает безопасности»
Эрдоган: «Война России и Украины достигла уровня, который угрожает безопасности»
Зеленский о предотвращении нового нападения
Зеленский о предотвращении нового нападения обновлено 20:34
Россия ускорила наступление в Украине
Россия ускорила наступление в Украине обновлено 17:52
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано?
Консультации между азербайджанскими и российскими дипломатами в Израиле. С чем это связано? еще один вопрос; все еще актуально
