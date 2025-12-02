Спецназ «Нухба» остался без командира

Израильская армия ликвидировала командующего спецназом «Нухба» в городской бригаде «Газа» Алаа эд-Дина Абд аль-Насера Хасана Худари, участника резни 7 октября.

Отмечается, что Хасан Худари был ликвидирован вечером 1 декабря. Он был одним из участников рейда на кибуц Нахаль-Оз во время кровавой резни 7 октября.

Худари был причастен к руководству терактами, направленными против сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и граждан Израиля с начала войны «Железные мечи».

Ликвидация была проведена в рамках авиаударов, нанесенных ЦАХАЛ по всей территории сектора Газа после нарушения соглашения о прекращении огня 22 ноября, когда боевики ХАМАС открыли огонь по израильским военнослужащим.

Вслед за этим командование Южного военного округа начало широкую атаку, целью которой стали многочисленные террористические объекты, боевики и высокопоставленные командиры.

Согласно данным ЦАХАЛ, после глубокого разведывательного анализа ликвидация Худари была подтверждена в ходе одного из ударов с воздуха.