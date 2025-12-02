USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.1924
Подписаться на уведомления
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Новость дня
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима

В Болгарии неспокойно

01:13 560

Массовые акции против бюджетной политики Болгарии вновь проходят в Софии и ряде других городов страны.

Как пишут болгарские СМИ, в организованной оппозицией мирной акции в Софии участвуют более 20 тыс. человек. Протестующие полностью заполнили пространство между зданиями правительства, парламента и администрации президента. Столичная полиция применила слезоточивый газ.

Около 21:30 (23:30 по бакинскому времени) ситуация резко обострилась. Во время шествия группа провокаторов в масках начала забрасывать полицейских, охранявших здание, где расположен офис поддерживающей правительство политической партии «ДПС - Новое начало», бутылками, другими подручными предметами и пиротехникой. Они также пытались прорваться внутрь, разбив двери и несколько окон.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить нападавших. Столкновения транслировал телеканал Bulgaria On Air.

Участники протестов выражают недовольство проектом государственного бюджета на 2026 год, который сейчас рассматривается парламентом.

Жаркие споры о состоянии дорог и в Азербайджане
Жаркие споры о состоянии дорог и в Азербайджане наш обзор
03:12 50
Россия наступает, Китай в доле
Россия наступает, Китай в доле наше поле зрения
02:54 220
Турция прыгнула выше США и Израиля
Турция прыгнула выше США и Израиля новый поворот
02:16 773
Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов
Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов
02:25 332
И Израиль превращается в монархию?
И Израиль превращается в монархию? наша корреспонденция
01:58 503
Покровск пал?
Покровск пал?
00:23 2350
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима все еще актуально
1 декабря 2025, 15:35 11791
Президент Польши назвал россиян «москалями»
Президент Польши назвал россиян «москалями»
01:58 637
Путин отдал приказ армии
Путин отдал приказ армии
01:23 1761
В прекращение войны не верит никто, кроме Белого дома
В прекращение войны не верит никто, кроме Белого дома обновлено 00:05
00:05 6071
Судан предлагает России обмен
Судан предлагает России обмен
1 декабря 2025, 22:42 2680

ЭТО ВАЖНО

Жаркие споры о состоянии дорог и в Азербайджане
Жаркие споры о состоянии дорог и в Азербайджане наш обзор
03:12 50
Россия наступает, Китай в доле
Россия наступает, Китай в доле наше поле зрения
02:54 220
Турция прыгнула выше США и Израиля
Турция прыгнула выше США и Израиля новый поворот
02:16 773
Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов
Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов
02:25 332
И Израиль превращается в монархию?
И Израиль превращается в монархию? наша корреспонденция
01:58 503
Покровск пал?
Покровск пал?
00:23 2350
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима все еще актуально
1 декабря 2025, 15:35 11791
Президент Польши назвал россиян «москалями»
Президент Польши назвал россиян «москалями»
01:58 637
Путин отдал приказ армии
Путин отдал приказ армии
01:23 1761
В прекращение войны не верит никто, кроме Белого дома
В прекращение войны не верит никто, кроме Белого дома обновлено 00:05
00:05 6071
Судан предлагает России обмен
Судан предлагает России обмен
1 декабря 2025, 22:42 2680
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться