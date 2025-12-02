В Болгарии неспокойно

Массовые акции против бюджетной политики Болгарии вновь проходят в Софии и ряде других городов страны.

Как пишут болгарские СМИ, в организованной оппозицией мирной акции в Софии участвуют более 20 тыс. человек. Протестующие полностью заполнили пространство между зданиями правительства, парламента и администрации президента. Столичная полиция применила слезоточивый газ.

Около 21:30 (23:30 по бакинскому времени) ситуация резко обострилась. Во время шествия группа провокаторов в масках начала забрасывать полицейских, охранявших здание, где расположен офис поддерживающей правительство политической партии «ДПС - Новое начало», бутылками, другими подручными предметами и пиротехникой. Они также пытались прорваться внутрь, разбив двери и несколько окон.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить нападавших. Столкновения транслировал телеканал Bulgaria On Air.

Участники протестов выражают недовольство проектом государственного бюджета на 2026 год, который сейчас рассматривается парламентом.