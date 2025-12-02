Чеченцы приехали во Францию и решили убивать евреев

Во Франции силовики предотвратили возможный теракт после задержания двух 16-летних подростков, один из которых является россиянином из Чечни.

По данным прокуратуры, подростков подозревают в подготовке нападения на израильские объекты, а также в планировании атак на евреев под влиянием идеологии ИГИЛ. Как сообщили французские СМИ, задержания были произведены на прошлой неделе, а в воскресенье обоим подросткам предъявили обвинения.

Один из них проживает в Страсбурге вместе с матерью и, по данным следствия, сделал фотографию с ножом в руках, сопроводив ее угрозой убить евреев в течение 5 дней. В сообщении он упоминал синагогу как возможную цель. Предполагается, что он вышел на связь со вторым подростком, который живет в пригороде Парижа.