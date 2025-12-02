USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.1924
Подписаться на уведомления
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Новость дня
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима

Чеченцы приехали во Францию и решили убивать евреев

01:38 770

Во Франции силовики предотвратили возможный теракт после задержания двух 16-летних подростков, один из которых является россиянином из Чечни.

По данным прокуратуры, подростков подозревают в подготовке нападения на израильские объекты, а также в планировании атак на евреев под влиянием идеологии ИГИЛ. Как сообщили французские СМИ, задержания были произведены на прошлой неделе, а в воскресенье обоим подросткам предъявили обвинения.

Один из них проживает в Страсбурге вместе с матерью и, по данным следствия, сделал фотографию с ножом в руках, сопроводив ее угрозой убить евреев в течение 5 дней. В сообщении он упоминал синагогу как возможную цель. Предполагается, что он вышел на связь со вторым подростком, который живет в пригороде Парижа.

Жаркие споры о состоянии дорог и в Азербайджане
Жаркие споры о состоянии дорог и в Азербайджане наш обзор
03:12 50
Россия наступает, Китай в доле
Россия наступает, Китай в доле наше поле зрения
02:54 223
Турция прыгнула выше США и Израиля
Турция прыгнула выше США и Израиля новый поворот
02:16 775
Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов
Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов
02:25 333
И Израиль превращается в монархию?
И Израиль превращается в монархию? наша корреспонденция
01:58 504
Покровск пал?
Покровск пал?
00:23 2351
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима все еще актуально
1 декабря 2025, 15:35 11791
Президент Польши назвал россиян «москалями»
Президент Польши назвал россиян «москалями»
01:58 637
Путин отдал приказ армии
Путин отдал приказ армии
01:23 1763
В прекращение войны не верит никто, кроме Белого дома
В прекращение войны не верит никто, кроме Белого дома обновлено 00:05
00:05 6071
Судан предлагает России обмен
Судан предлагает России обмен
1 декабря 2025, 22:42 2680

ЭТО ВАЖНО

Жаркие споры о состоянии дорог и в Азербайджане
Жаркие споры о состоянии дорог и в Азербайджане наш обзор
03:12 50
Россия наступает, Китай в доле
Россия наступает, Китай в доле наше поле зрения
02:54 223
Турция прыгнула выше США и Израиля
Турция прыгнула выше США и Израиля новый поворот
02:16 775
Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов
Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов
02:25 333
И Израиль превращается в монархию?
И Израиль превращается в монархию? наша корреспонденция
01:58 504
Покровск пал?
Покровск пал?
00:23 2351
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима все еще актуально
1 декабря 2025, 15:35 11791
Президент Польши назвал россиян «москалями»
Президент Польши назвал россиян «москалями»
01:58 637
Путин отдал приказ армии
Путин отдал приказ армии
01:23 1763
В прекращение войны не верит никто, кроме Белого дома
В прекращение войны не верит никто, кроме Белого дома обновлено 00:05
00:05 6071
Судан предлагает России обмен
Судан предлагает России обмен
1 декабря 2025, 22:42 2680
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться