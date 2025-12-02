USD 1.7000
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима

Президент Польши назвал россиян «москалями»

01:58 637

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что в отношениях с Россией не может быть никаких соглашений. Об этом он заявил на торжествах по случаю Дня курсанта в 195-ю годовщину начала Ноябрьского восстания. Видео в соцсети Х выложил глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий.

По мнению президента Польши, исторические события являются уроком также для современной Польши и поляков.

«С москалями (имеются в виду россияне) ни в XIX веке, ни в XX веке, ни в XXI веке нет никаких соглашений. Там есть только ложь, желание забрать жизнь и желание уничтожить. Это урок, который мы все должны усвоить, глубоко веря в польских подпоручиков, офицеров и генералов», - заявил Навроцкий.

Стоит отметить, что Ноябрьское восстание 1830-1831 годов было национально-освободительным восстанием поляков и литовцев против Российской империи, целью которого было восстановление независимого польского государства.

Жаркие споры о состоянии дорог и в Азербайджане
Жаркие споры о состоянии дорог и в Азербайджане
03:12 50
Россия наступает, Китай в доле
Россия наступает, Китай в доле
02:54 223
Турция прыгнула выше США и Израиля
Турция прыгнула выше США и Израиля
02:16 776
Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов
Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов
02:25 333
И Израиль превращается в монархию?
И Израиль превращается в монархию?
01:58 504
Покровск пал?
Покровск пал?
00:23 2353
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
1 декабря 2025, 15:35 11791
Президент Польши назвал россиян «москалями»
Президент Польши назвал россиян «москалями»
01:58 638
Путин отдал приказ армии
Путин отдал приказ армии
01:23 1763
В прекращение войны не верит никто, кроме Белого дома
В прекращение войны не верит никто, кроме Белого дома
00:05 6071
Судан предлагает России обмен
Судан предлагает России обмен
1 декабря 2025, 22:42 2680

