Президент Польши назвал россиян «москалями»

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что в отношениях с Россией не может быть никаких соглашений. Об этом он заявил на торжествах по случаю Дня курсанта в 195-ю годовщину начала Ноябрьского восстания. Видео в соцсети Х выложил глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий.

По мнению президента Польши, исторические события являются уроком также для современной Польши и поляков.

«С москалями (имеются в виду россияне) ни в XIX веке, ни в XX веке, ни в XXI веке нет никаких соглашений. Там есть только ложь, желание забрать жизнь и желание уничтожить. Это урок, который мы все должны усвоить, глубоко веря в польских подпоручиков, офицеров и генералов», - заявил Навроцкий.

Стоит отметить, что Ноябрьское восстание 1830-1831 годов было национально-освободительным восстанием поляков и литовцев против Российской империи, целью которого было восстановление независимого польского государства.