Турция прыгнула выше США и Израиля

Турция сделала то, что ещё вчера казалось технической фантастикой: впервые в мировой истории тяжёлый ударный беспилотник KIZILELMA провёл перехват воздушной цели ракетой класса «воздух-воздух» с радиолокационным наведением. Причем сделал это с точностью, которую обычно демонстрируют пилотируемые истребители 5-го поколения.
Этот эпизод, произошедший в районе Синопа над побережьем Чёрного моря, стал не просто очередным пунктом в длинной таблице турецких испытаний. Он войдёт в учебники военной истории как момент, когда сама концепция «боевой беспилотной авиации» резко сместила границы возможного.
Беспилотник Bayraktar KIZILELMA идентифицировал реактивную цель с помощью новой радиорелейной станции MURAD AESA разработки ASELSAN — радара того же технологического класса, что и на западных истребителях. Затем аппарат выполнил пуск ракеты GÖKDOĞAN — первой турецкой ракеты класса «воздух-воздух» с активным радиолокационным наведением, созданной концерном TÜBİTAK SAGE. Цель была поражена за пределами прямой видимости, то есть, беспилотник KIZILELMA выполнил BVR-перехват, который до сих пор считался исключительной зоной пилотируемых платформ. Для БПЛА это революция, а для мировой военной авиации — вызов.
Не менее важен контекст полёта: KIZILELMA сопровождали пять турецких истребителей F-16 и тяжёлый БПЛА AKINCI. Это была демонстрация новой оперативной философии — пилотируемо-беспилотного взаимодействия, когда истребители выполняют функции командного звена, а беспилотники берут на себя дальний перехват, разведку и удары в зонах повышенного риска.
Аналогичный подход уже разрабатывают в ВВС США, Австралии, Китая и Южной Кореи. Однако Турция — первая, кто продемонстрировал законченный, реально действующий вариант. На этом фоне неизбежно сравнение с американско-австралийским беспилотником MQ-28 Ghost Bat. Но концерн Boeing только готовит его к первым испытаниям ракеты AIM-120 AMRAAM, тогда как KIZILELMA уже провёл реальный перехват, фактически опередив конкурентов в гонке беспилотников, способных вести воздушный бой.
Сельджук Байрактар, главный технический директор концерна Baykar, назвал этот день «историческим», и в данном случае это не преувеличение. KIZILELMA создавался как малозаметная платформа, способная в перспективной версии развивать сверхзвуковую скорость, нести ракеты «воздух-воздух» и действовать автономно в сложной воздушной среде. На стратегическом уровне это означает, что Турция получила аппарат, способный атаковать и перехватывать цели там, где пилотируемые самолёты подвергаются большому риску. Другими словами, KIZILELMA меняет баланс сил в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке, где воздушное превосходство десятилетиями считалось монополией США и Израиля. А это значит, что западные и азиатские компании, чтобы не потерять рынок, будут вынуждены ускорить собственные программы MUM-T.
Хотя KIZILELMA пока не стоит на вооружении турецких ВВС, успешное поражение цели превращает платформу в главного претендента на роль «перехватчика будущего». Если Турция доведёт проект до серийного производства (а концерн Baykar известен тем, что делает это быстрее большинства конкурентов), то уже в ближайшее десятилетие мы увидим совершенно иной характер воздушных операций, где рядом с пилотируемыми истребителями будут действовать автономные боевые системы, способные принимать решения, маневрировать, атаковать и перехватывать цели без участия человека.
За последние десять лет турецкая оборонная промышленность прошла путь, на который у других стран уходили поколения - от тактических дронов до беспилотника, способного вести воздушный бой. KIZILELMA стал не просто технологическим достижением, а сигналом миру: Турция вошла в высшую лигу авиационных держав, причем сделала это не по чьему-то приглашению, а благодаря собственным разработкам в сфере военных технологий.