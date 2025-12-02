Турция прыгнула выше США и Израиля

Турция сделала то, что ещё вчера казалось технической фантастикой: впервые в мировой истории тяжёлый ударный беспилотник KIZILELMA провёл перехват воздушной цели ракетой класса «воздух-воздух» с радиолокационным наведением. Причем сделал это с точностью, которую обычно демонстрируют пилотируемые истребители 5-го поколения. Этот эпизод, произошедший в районе Синопа над побережьем Чёрного моря, стал не просто очередным пунктом в длинной таблице турецких испытаний. Он войдёт в учебники военной истории как момент, когда сама концепция «боевой беспилотной авиации» резко сместила границы возможного.

Беспилотник Bayraktar KIZILELMA идентифицировал реактивную цель с помощью новой радиорелейной станции MURAD AESA разработки ASELSAN — радара того же технологического класса, что и на западных истребителях. Затем аппарат выполнил пуск ракеты GÖKDOĞAN — первой турецкой ракеты класса «воздух-воздух» с активным радиолокационным наведением, созданной концерном TÜBİTAK SAGE. Цель была поражена за пределами прямой видимости, то есть, беспилотник KIZILELMA выполнил BVR-перехват, который до сих пор считался исключительной зоной пилотируемых платформ. Для БПЛА это революция, а для мировой военной авиации — вызов. Не менее важен контекст полёта: KIZILELMA сопровождали пять турецких истребителей F-16 и тяжёлый БПЛА AKINCI. Это была демонстрация новой оперативной философии — пилотируемо-беспилотного взаимодействия, когда истребители выполняют функции командного звена, а беспилотники берут на себя дальний перехват, разведку и удары в зонах повышенного риска. Аналогичный подход уже разрабатывают в ВВС США, Австралии, Китая и Южной Кореи. Однако Турция — первая, кто продемонстрировал законченный, реально действующий вариант. На этом фоне неизбежно сравнение с американско-австралийским беспилотником MQ-28 Ghost Bat. Но концерн Boeing только готовит его к первым испытаниям ракеты AIM-120 AMRAAM, тогда как KIZILELMA уже провёл реальный перехват, фактически опередив конкурентов в гонке беспилотников, способных вести воздушный бой.