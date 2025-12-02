USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.1924
Подписаться на уведомления
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Новость дня
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима

Россия наступает, Китай в доле

наше поле зрения
Фарид Исаев, автор haqqin.az
02:54 226

В начале сентября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен прекратить поддержку незаконной войны в Украине. «Китай стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины. Китай – это тот, кто обеспечивает производство многих видов оружия, которые использует Россия».

Почти один в один эти слова были повторены в итоговом документе после встречи министров иностранных дел «Большой семерки» в Канаде в середине ноября. В ответ последовало возмущенное выступление представителя МИД Китая: дескать, Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон войны в Украине и не потерпит, чтобы на него перекладывали вину.

То, о чем говорил Столтенберг подтверждается

А вот журналистам The Financial Times не составило большого труда обнаружить, что Китай не только поставляет важные комплектующие для производства российских боевых беспилотников, но занимается этим производством на правах общей собственности.

В России с 2023 года производится и применяется ударный FPV-дрон ВТ-40, в различных модификациях способный доставлять до трех килограммов боеприпасов на расстояние до десяти километров. С тех пор это изделие претерпело множество модификаций. В рамках проекта «Судный день» по поставке беспилотных летательных аппаратов и подготовке пилотов для военных нужд производство осуществляется компанией «Рустакт», находящейся под санкциями Евросоюза. Она на 95% принадлежит некому Павлу Никитину. А вот теми оставшимися пятью процентами распоряжается, как открыто указывалось в доступных редакции The Financial Times документах, китайский гражданин Ван Динхуа.

Принадлежащая Ван Динхуа компания Shenzhen Minghuaxin регулярно поставляла «Рустакту» комплектующие: согласно таможенным документам, с середины 2023 года до сентября 2025 года «Рустакт» приобрел у этой китайской компании литий-ионные аккумуляторы, двигатели и контроллеры на суммы, соответственно, 110 миллионов, 87 миллионов и 64 миллиона долларов.

В России с 2023 года производится и применяется ударный FPV-дрон ВТ-40, в различных модификациях способный доставлять до трех килограммов боеприпасов на расстояние до десяти километров

Другим крупным закупщиком контроллеров и двигателей в Китае выступила компания «Сантекс»: на 66 миллионов и на сумму 37 миллионов долларов соответственно. При этом таможенные документы «Сантекса» подавал… «Рустакт». Владелец «Рустакта» Никитин работал «Сантексе», позже во главе компании его сменил брат Егор. Егор Петров непрост: он, оказывается, владеет 90% акций китайской компании Shenzhen Nasmin Investment, в которой 10% акций в собственности… Ван Динхуа.

Кроме комплектующих для беспилотников «Ростакт» закупает в Китае производственное оборудование, в частности металлообрабатывающие станки и оборудование для литья пластика под давлением. Поставки осуществляет компания Shenzhen Kiosk Electronic, контрольный пакет акций которой также принадлежит Вану Динхуа.

Китайские власти пытаются отбросить подозрения в военной помощи России, но, если какие-то подозрения и можно счесть абсолютно необоснованными, так это подозрения в том, что деятельность предпринимателей вроде Вана Динхуа осуществляется без полного знания и одобрения соответствующих китайских органов. Такое допущение точно звучало бы оскорбительно для Пекина.

Читайте по теме

Украина выстрелила в ногу, то есть в Казахстан горячая тема; все еще актуально
30 ноября 2025, 23:10 7299
Корабль Трампа наткнется на скалу по имени «Си» наша корреспонденция; все еще актуально
29 октября 2025, 22:48 3795
Экс-глава департамента Администрации президента Украины в интервью haqqin.az: «Путин хочет захватить всю Украину!» все еще актуально
25 октября 2025, 15:53 4734
Жаркие споры о состоянии дорог и в Азербайджане
Жаркие споры о состоянии дорог и в Азербайджане наш обзор
03:12 54
Россия наступает, Китай в доле
Россия наступает, Китай в доле наше поле зрения
02:54 227
Турция прыгнула выше США и Израиля
Турция прыгнула выше США и Израиля новый поворот
02:16 780
Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов
Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов
02:25 335
И Израиль превращается в монархию?
И Израиль превращается в монархию? наша корреспонденция
01:58 508
Покровск пал?
Покровск пал?
00:23 2359
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима все еще актуально
1 декабря 2025, 15:35 11792
Президент Польши назвал россиян «москалями»
Президент Польши назвал россиян «москалями»
01:58 643
Путин отдал приказ армии
Путин отдал приказ армии
01:23 1767
В прекращение войны не верит никто, кроме Белого дома
В прекращение войны не верит никто, кроме Белого дома обновлено 00:05
00:05 6072
Судан предлагает России обмен
Судан предлагает России обмен
1 декабря 2025, 22:42 2682

ЭТО ВАЖНО

Жаркие споры о состоянии дорог и в Азербайджане
Жаркие споры о состоянии дорог и в Азербайджане наш обзор
03:12 54
Россия наступает, Китай в доле
Россия наступает, Китай в доле наше поле зрения
02:54 227
Турция прыгнула выше США и Израиля
Турция прыгнула выше США и Израиля новый поворот
02:16 780
Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов
Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов
02:25 335
И Израиль превращается в монархию?
И Израиль превращается в монархию? наша корреспонденция
01:58 508
Покровск пал?
Покровск пал?
00:23 2359
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима все еще актуально
1 декабря 2025, 15:35 11792
Президент Польши назвал россиян «москалями»
Президент Польши назвал россиян «москалями»
01:58 643
Путин отдал приказ армии
Путин отдал приказ армии
01:23 1767
В прекращение войны не верит никто, кроме Белого дома
В прекращение войны не верит никто, кроме Белого дома обновлено 00:05
00:05 6072
Судан предлагает России обмен
Судан предлагает России обмен
1 декабря 2025, 22:42 2682
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться