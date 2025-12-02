В начале сентября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен прекратить поддержку незаконной войны в Украине. «Китай стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины. Китай – это тот, кто обеспечивает производство многих видов оружия, которые использует Россия». Почти один в один эти слова были повторены в итоговом документе после встречи министров иностранных дел «Большой семерки» в Канаде в середине ноября. В ответ последовало возмущенное выступление представителя МИД Китая: дескать, Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон войны в Украине и не потерпит, чтобы на него перекладывали вину.

А вот журналистам The Financial Times не составило большого труда обнаружить, что Китай не только поставляет важные комплектующие для производства российских боевых беспилотников, но занимается этим производством на правах общей собственности. В России с 2023 года производится и применяется ударный FPV-дрон ВТ-40, в различных модификациях способный доставлять до трех килограммов боеприпасов на расстояние до десяти километров. С тех пор это изделие претерпело множество модификаций. В рамках проекта «Судный день» по поставке беспилотных летательных аппаратов и подготовке пилотов для военных нужд производство осуществляется компанией «Рустакт», находящейся под санкциями Евросоюза. Она на 95% принадлежит некому Павлу Никитину. А вот теми оставшимися пятью процентами распоряжается, как открыто указывалось в доступных редакции The Financial Times документах, китайский гражданин Ван Динхуа. Принадлежащая Ван Динхуа компания Shenzhen Minghuaxin регулярно поставляла «Рустакту» комплектующие: согласно таможенным документам, с середины 2023 года до сентября 2025 года «Рустакт» приобрел у этой китайской компании литий-ионные аккумуляторы, двигатели и контроллеры на суммы, соответственно, 110 миллионов, 87 миллионов и 64 миллиона долларов.