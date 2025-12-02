USD 1.7000
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима

Чучело президента Маркоса в борьбе с коррупцией

Манила (Филиппины). Демонстранты, несущие чучело президента Фердинанда Маркоса, противостоят полиции во время антикоррупционного митинга у дворца Малаканьянг

Вонсан (Северная Корея). Ким Чен Ын и его дочь Ким Джу Э наблюдают за полетом в честь 80-летия создания ВВС Корейской народной армии

Нью-Йорк (США). Сторонники Луиджи Манджоне у здания суда Манхэттена перед началом предварительного слушания по его делу. Манджоне обвиняется в убийстве главы крупнейшей медицинской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в декабре прошлого года

Хан-Юнис (Газа). Палестинцы оплакивают двух детей, погибших от израильских беспилотников

Константиновка (Украина). Вид с беспилотника на жилые дома, поврежденные в результате российского военного удара

Ачех (Индонезия). Люди несут свои вещи, пробираясь по затопленной деревне

Красноярск (Россия). Мороз в Красноярске

Политическая мина под названием GBU-39/B
Политическая мина под названием GBU-39/B наша корреспонденция
05:04 107
Израиль бросает вызов Турции из Дубая
Израиль бросает вызов Турции из Дубая наша корреспонденция
04:17 413
Грузинская таможня в борьбе с азербайджанскими грузовиками. Что происходит?
Грузинская таможня в борьбе с азербайджанскими грузовиками. Что происходит? горячая тема
03:33 818
И Израиль превращается в монархию?
И Израиль превращается в монархию? наша корреспонденция
01:58 890
Турция и Греция на грани войны?
Турция и Греция на грани войны? третья мировая
02:35 1242
Чучело президента Маркоса в борьбе с коррупцией
Чучело президента Маркоса в борьбе с коррупцией объектив haqqin.az
03:26 438
Жаркие споры о состоянии дорог и в Азербайджане
Жаркие споры о состоянии дорог и в Азербайджане наш обзор
03:12 516
Россия наступает, Китай в доле
Россия наступает, Китай в доле наше поле зрения
02:54 620
Турция прыгнула выше США и Израиля
Турция прыгнула выше США и Израиля новый поворот
02:16 1551
Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов
Путь в Силиконовую долину: Plug and Play открывает двери для азербайджанских стартапов
02:25 593
Покровск пал?
Покровск пал?
00:23 2736

