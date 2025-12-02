Чучело президента Маркоса в борьбе с коррупцией

Манила (Филиппины). Демонстранты, несущие чучело президента Фердинанда Маркоса, противостоят полиции во время антикоррупционного митинга у дворца Малаканьянг

Вонсан (Северная Корея). Ким Чен Ын и его дочь Ким Джу Э наблюдают за полетом в честь 80-летия создания ВВС Корейской народной армии

Нью-Йорк (США). Сторонники Луиджи Манджоне у здания суда Манхэттена перед началом предварительного слушания по его делу. Манджоне обвиняется в убийстве главы крупнейшей медицинской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в декабре прошлого года

Хан-Юнис (Газа). Палестинцы оплакивают двух детей, погибших от израильских беспилотников

Константиновка (Украина). Вид с беспилотника на жилые дома, поврежденные в результате российского военного удара

Ачех (Индонезия). Люди несут свои вещи, пробираясь по затопленной деревне