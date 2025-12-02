USD 1.7000
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима

Грузинская таможня в борьбе с азербайджанскими грузовиками. Что происходит?

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
03:33 819

Грузинская таможня объяснила многонедельные задержки азербайджанских грузовиков на погранпостах Тбилиси и Батуми санкционным режимом против России.

Но грузинская трактовка не совпадает с действительным характером происходящего, особенно на фоне многочисленных свидетельств водителей, простаивающих на границе по 20-30 дней.

Грузинская сторона поспешила назвать эти сообщения «дезинформацией», хотя ситуация продолжает разворачиваться в условиях, когда объяснения эти выглядят неполными и противоречивыми.

На данный момент очевидно лишь одно: ситуация остаётся неопределённой, и Азербайджан ожидает, что уже в ближайшее время грузинская сторона устранит препятствия и восстановит в полном объеме привычный ритм транзитных перевозок

После множества жалоб со стороны азербайджанских перевозчиков, пользующихся транзитом через Грузию, посольство Азербайджана вмешалось в ситуацию и провело переговоры с профильными структурами Грузии. После чего появились сообщения о частичном решении проблемы. Однако до сих пор неясно, устранены ли они окончательно и почему, собственно, проблемы на границе стали возникать сразу после 8 августа, когда в Вашингтоне была достигнута договоренность об открытии Зангезурского коридора.

Примечательно в этой связи, что один из водителей сослался на слова сотрудника грузинской таможни, который в ответ на жалобу по поводу необоснованной задержки фуры, посоветовал «ехать через ваш Зангезурский коридор».

Официальное заявление грузинской таможни, опубликованное в соцсетях, полностью отвергает обвинения в преднамеренности задержек. Утверждается, что «о каких-либо сбоях не может быть и речи», а все операции выполняются для обеспечения бесперебойного потока грузов в «особом режиме». При этом ведомство подчеркнуло, что поддерживает интенсивную связь с партнёрскими службами Турции, Азербайджана и Армении.

Проблемы на границе Азербайджана с Грузией стали возникать сразу после 8 августа, когда в Вашингтоне была достигнута договоренность об открытии Зангезурского коридора

В качестве объяснения Грузия ссылается на необходимость соблюдения международных санкций против России и Белоруссии. По версии таможни, транзитные и экспортируемые из Грузии грузы проходят более строгий контроль, чтобы исключить перемещение товаров, подпадающих под санкции. Эта аргументация выглядит формально корректной, но, в то же время, неполной. Санкционный режим против России и Беларуси действует уже почти четыре года, а его постепенное ужесточение известно всем, кто задействован в региональной торговли. И в последние годы обвинения в несоблюдении санкций адресовались, прежде всего, Грузии, а не Азербайджану.

Ситуация становится ещё более неоднозначной, если учитывать содержание грузов задержанных машин. Ни один из водителей не сообщал о претензиях со стороны грузинских таможенников относительно перевозки санкционных товаров. Так, несколько грузовиков, которые стоят на границе почти месяц, везли в Европу табак, выращенный в азербайджанском районе Балакен. И эти поставки не имеют никакой связи с Россией или товарами, подпадающими под ограничения.

На фоне многолетнего и неизменно эффективного стратегического партнёрства между Азербайджаном и Грузией официальный Баку предпочитает воздерживаться от публичных оценок. И эта позиция вполне объяснима: дипломатия требует избегать резких заявлений до тех пор, пока нет ясного понимания, является ли возникшая проблема техническим сбоем, следствием внутренней перестройки грузинской таможни или проявлением иных мотивов, не озвученных Тбилиси напрямую. А потому на данный момент очевидно лишь одно: ситуация остаётся неопределённой, и Азербайджан ожидает, что уже в ближайшее время грузинская сторона устранит препятствия и восстановит в полном объеме привычный ритм транзитных перевозок.

