Грузинская таможня объяснила многонедельные задержки азербайджанских грузовиков на погранпостах Тбилиси и Батуми санкционным режимом против России. Но грузинская трактовка не совпадает с действительным характером происходящего, особенно на фоне многочисленных свидетельств водителей, простаивающих на границе по 20-30 дней. Грузинская сторона поспешила назвать эти сообщения «дезинформацией», хотя ситуация продолжает разворачиваться в условиях, когда объяснения эти выглядят неполными и противоречивыми.

После множества жалоб со стороны азербайджанских перевозчиков, пользующихся транзитом через Грузию, посольство Азербайджана вмешалось в ситуацию и провело переговоры с профильными структурами Грузии. После чего появились сообщения о частичном решении проблемы. Однако до сих пор неясно, устранены ли они окончательно и почему, собственно, проблемы на границе стали возникать сразу после 8 августа, когда в Вашингтоне была достигнута договоренность об открытии Зангезурского коридора. Примечательно в этой связи, что один из водителей сослался на слова сотрудника грузинской таможни, который в ответ на жалобу по поводу необоснованной задержки фуры, посоветовал «ехать через ваш Зангезурский коридор». Официальное заявление грузинской таможни, опубликованное в соцсетях, полностью отвергает обвинения в преднамеренности задержек. Утверждается, что «о каких-либо сбоях не может быть и речи», а все операции выполняются для обеспечения бесперебойного потока грузов в «особом режиме». При этом ведомство подчеркнуло, что поддерживает интенсивную связь с партнёрскими службами Турции, Азербайджана и Армении.