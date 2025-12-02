Азербайджанская диаспора все еще празднует победу

В домах Азербайджана в различных странах мира торжественно и с чувством гордости отметили 5-летие победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. По случаю этого знаменательного дня в домах Азербайджана в Канаде, Чехии, Венгрии, Эстонии, Австрии, Финляндии, Турции, Грузии, Греции и других странах проведены многочисленные мероприятия, созданы уголки в память о павших воинах, открыты выставки.

Во время церемоний были особо подчеркнуты значение исторической победы под руководством верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, важная роль победы в укреплении национального единства народа и азербайджанской государственности. Выступавшие подробно говорили о примерах героизма, самоотверженности и отваги азербайджанских солдат и офицеров в Отечественной войне.