Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима

Азербайджанская диаспора все еще празднует победу

В домах Азербайджана в различных странах мира торжественно и с чувством гордости отметили 5-летие победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. По случаю этого знаменательного дня в домах Азербайджана в Канаде, Чехии, Венгрии, Эстонии, Австрии, Финляндии, Турции, Грузии, Греции и других странах проведены многочисленные мероприятия, созданы уголки в память о павших воинах, открыты выставки.

Во время церемоний были особо подчеркнуты значение исторической победы под руководством верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, важная роль победы в укреплении национального единства народа и азербайджанской государственности. Выступавшие подробно говорили о примерах героизма, самоотверженности и отваги азербайджанских солдат и офицеров в Отечественной войне.

Состоялся показ видеороликов, отражающих историческое выступление президента Ильхама Алиева в связи с освобождением города Шуша, большую радость и гордость, пережитые азербайджанским народом в этот день.

На церемониях прозвучали азербайджанские народные песни, были исполнены национальные танцы, представлены произведения искусства, на которых отображены освобожденные от оккупации территории Карабаха и Восточного Зангезура.

Отметим, в настоящее время в 20 странах мира действует 31 Дом Азербайджана. Дома Азербайджана осуществляют многочисленные мероприятия, направленные на пропаганду богатой истории и культуры страны, доведение азербайджанских реалий до международной общественности, им принадлежат исключительные заслуги в деле формирования диаспоры нового поколения.

