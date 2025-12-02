Политическая мина под названием GBU-39/B

Высокоточная ракета GBU-39/B, не взорвавшаяся в центре района Дахия при атаке израильских ВВС, ликвидировавших ключевого командира «Хезболлы» Хайсама Али Табатбая, в очередной раз превратила Бейрут в арену противостояния дипломатов и спецслужб.
Американское требование руководству Ливана немедленно вернуть ракету прозвучало как сигнал тревоги: в Вашингтоне всерьез опасаются, что один из самых совершенных образцов высокоточного авиационного боеприпаса может попасть в руки тех, кто хорошо умеет изучать и копировать. То есть, в Тегеран, Москву или Пекин.
Важно уточнить, что GBU-39/B — это управляемая бомба малого диаметра, созданная для точечных атак в условиях плотной городской застройки. Её «мозг» — связка GPS, инерциальной навигации и алгоритмов коррекции — позволяет поражать цель с погрешностью в один метр, а улучшенное взрывчатое вещество AFX-757 было создано для работы в условиях жесткой противовоздушной обороны противника и нестандартных углов атаки. Именно эти компоненты представляют интерес для тех, кто строит собственные ракеты, дроны-камикадзе и системы подавления американской навигации.
Но в данном случае речь не только о технологии. Для Ливана неразорвавшийся боеприпас мгновенно стал политическим символом, для США — вопросом стратегической безопасности, для «Хезболлы» — пропагандистским «подарком», позволившим обвинить Вашингтон и Иерусалим в прямом вмешательстве и нарушении суверенитета, а для правительства в Бейруте ловушкой, выйти из которой без последствий практически невозможно.
В Ливане сегодня открыто говорят, что передача ракеты Соединенным Штатам будет воспринята, как акт подчинения. Но и удерживать ее на территории страны тоже опасно, поскольку для Ливана это может обернуться санкциями и втягиванием в технологическую дуэль сверхдержав.
Как и ожидалось, реакция руководства «Хезболлы» была предельно жёсткой: стремясь перехватить инициативу, движение представило данный инцидент, как попытку США лишить шиитское сопротивление военного трофея, способного изменить баланс в региональной игре. Средства массовой информации Ирана уже намекают, что подобные находки «представляют безусловный научный интерес», а близкие к России телеграм-каналы оживленно обсуждают возможность изучения электронной части GBU-39/B в контексте противодействия точечному американскому оружию, используемому на украинском фронте.
Усиливает интригу и временной фактор: инцидент с неразорвавшейся бомбой произошел накануне визита в Ливан Папы Римского, в разгар обсуждений морских границ между Ливаном и Кипром, а также в преддверии обострения на линии Израиль – «Хезболла», ожидаемого ближе к концу года. Очевидно, что в столь накаленной атмосфере любой фрагмент высокоточного оружия превращается в политическую мину.
Ситуация с GBU-39/B стала для Ливана тем редким случаем, когда страна оказалась не просто территорией чужих разборок, а еще и узлом, через который проходит один из нервов глобального противостояния. Американцы боятся утечки секретной технологии в Иран и Россию, «Хезболла» — дальнейшей потери влияния, а правительство Ливана – большого кризиса, который способна вызвать маленькая бомба.
Инцидент с неразорвавшейся ракетой вновь напомнил Ливану, что его судьбу определяют не заявления министров, а чужие военные операции, чужие технологии и чужая воля. А потому вся эта история на глазах обретает форму дилеммы: либо Ливан научится контролировать собственное пространство, либо на этом пространстве продолжат хозяйничать другие.