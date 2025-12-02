Политическая мина под названием GBU-39/B

Высокоточная ракета GBU-39/B, не взорвавшаяся в центре района Дахия при атаке израильских ВВС, ликвидировавших ключевого командира «Хезболлы» Хайсама Али Табатбая, в очередной раз превратила Бейрут в арену противостояния дипломатов и спецслужб. Американское требование руководству Ливана немедленно вернуть ракету прозвучало как сигнал тревоги: в Вашингтоне всерьез опасаются, что один из самых совершенных образцов высокоточного авиационного боеприпаса может попасть в руки тех, кто хорошо умеет изучать и копировать. То есть, в Тегеран, Москву или Пекин.

Важно уточнить, что GBU-39/B — это управляемая бомба малого диаметра, созданная для точечных атак в условиях плотной городской застройки. Её «мозг» — связка GPS, инерциальной навигации и алгоритмов коррекции — позволяет поражать цель с погрешностью в один метр, а улучшенное взрывчатое вещество AFX-757 было создано для работы в условиях жесткой противовоздушной обороны противника и нестандартных углов атаки. Именно эти компоненты представляют интерес для тех, кто строит собственные ракеты, дроны-камикадзе и системы подавления американской навигации. Но в данном случае речь не только о технологии. Для Ливана неразорвавшийся боеприпас мгновенно стал политическим символом, для США — вопросом стратегической безопасности, для «Хезболлы» — пропагандистским «подарком», позволившим обвинить Вашингтон и Иерусалим в прямом вмешательстве и нарушении суверенитета, а для правительства в Бейруте ловушкой, выйти из которой без последствий практически невозможно. В Ливане сегодня открыто говорят, что передача ракеты Соединенным Штатам будет воспринята, как акт подчинения. Но и удерживать ее на территории страны тоже опасно, поскольку для Ливана это может обернуться санкциями и втягиванием в технологическую дуэль сверхдержав.