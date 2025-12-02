Со свистом в темноте идти за властью

Очередной 39-й съезд Республиканской народной партии Турции (CHP) проходил с 28 по 30 ноября под лозунгом «Теперь время власти». Некоторые аналитики, вспоминая обвинения и следственные процедуры, с которыми партия кемалистов столкнулась за последний год, сравнивают политические амбиции CHP со «свистом в темноте». Тем не менее большинство политических обозревателей считают, что позиционирование CHP как партии, уверенно заявляющей о своём стремлении прийти к власти, — удачный шаг как в политическом плане, так и с точки зрения внутренней коммуникации. Память о провале предшественницы CHP — Социал-демократической народной партии (SHP) — всё ещё жива. В 1990 году SHP была настолько потрясена коррупционным скандалом в стамбульской администрации водоснабжения и канализации İSKİ, что даже легендарный Эрдал Инёню, сын Исмета Инёню, не смог спасти кемалистский проект от падения.

На этот раз руководство CHP сумело развернуть в свою пользу кризис, вызванный расследованием в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Скандал не привёл к расколу. Напротив, CHP смогла удержать ядро своего электората и сохранить уровень поддержки в пределах 30–33 процентов, несмотря на отсутствие заметного роста на фоне правящей Партии справедливости и развития. Кроме того, по мнению большинства политических комментаторов, стратегия «Партии власти» придала уверенность миллионам сторонников CHP и одновременно укрепила позиции человека, возглавившего этот процесс, — председателя Озгюра Озеля. Выдвинутый в качестве единственного кандидата, Озель получил все 1333 действительных голоса и в четвёртый раз за последние два года был избран председателем CHP. На съезде отсутствовали бывший лидер партии и кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу, а также близкие к нему депутаты. В своей речи Озель пообещал, что 40-й съезд кемалистская партия проведёт уже будучи у власти. По мнению политических экспертов, прошедший съезд окончательно оформил лидерскую роль Озгюра Озеля. При этом влияние Экрема Имамоглу, остающегося под следствием, на внутреннюю архитектуру CHP не уменьшилось: ему удалось не только сохранить свою команду, но и усилить её присутствие в партийном совете.

Число членов партийного совета увеличили до 80 человек. В руководство вошли экономист Керим Рота, политолог Барыш Овгюн и Оя Унлю Кызыл — советница Кемаля Дервиша, одного из ключевых министров эпохи коалиционных правительств Турции. В совет также избраны советник Имамоглу Серкан Озджан и все 15 членов президентского офиса CHP — структуры, созданной для подготовки программы будущего правительства по образцу президентской системы. Подтвердился и ранее опубликованный прогноз haqqin.az: в руководство вошли перешедшая в CHP из партии Deva депутат Эврим Рызваноглу и представитель Демократической партии Салих Узун. До 39-го съезда в CHP фактически существовала модель двоевластия: высшее партийное руководство и Президентский офис сосуществовали как параллельные центры. Теперь этот механизм институционализирован: Президентский офис официально включён в устав CHP и получил места в партийном совете. Парадоксально, что партия, пообещавшая избирателям возврат к парламентской системе, одновременно укрепляет структуру, ориентированную на президентскую модель управления. В новый состав совета вошли и другие фигуры, близкие к Озелу. А вот представители крыла Кылычдароглу — Али Хайдар Фырат, Семра Динджер, Озгюр Джейлан, Эмина Учак Эрдоган, Ялчын Гёргёз, Баран Бозогу, Шенгюль Ешильдал и Ниязи Шенин — даже не были выдвинуты кандидатами. Это стало ещё одним сигналом того, что партия вступает в фазу глубокого внутреннего переформатирования. Примечательно, что фигура Кылычдароглу стала одной из главных тем съезда. 29 ноября, в разгар работы съезда, он дал большое интервью провластной газете «Sabah», заявив: «Отчитаться — честь каждого члена CHP». В ответ Озель, не называя имён, ясно намекнул на неприемлемость «сотрудничества с властью» и заявил о начале «очищения партии».