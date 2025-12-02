Со свистом в темноте идти за властью

Очередной 39-й съезд Республиканской народной партии Турции (CHP) проходил с 28 по 30 ноября под лозунгом «Теперь время власти».
Некоторые аналитики, вспоминая обвинения и следственные процедуры, с которыми партия кемалистов столкнулась за последний год, сравнивают политические амбиции CHP со «свистом в темноте». Тем не менее большинство политических обозревателей считают, что позиционирование CHP как партии, уверенно заявляющей о своём стремлении прийти к власти, — удачный шаг как в политическом плане, так и с точки зрения внутренней коммуникации.
Память о провале предшественницы CHP — Социал-демократической народной партии (SHP) — всё ещё жива. В 1990 году SHP была настолько потрясена коррупционным скандалом в стамбульской администрации водоснабжения и канализации İSKİ, что даже легендарный Эрдал Инёню, сын Исмета Инёню, не смог спасти кемалистский проект от падения.
На этот раз руководство CHP сумело развернуть в свою пользу кризис, вызванный расследованием в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Скандал не привёл к расколу. Напротив, CHP смогла удержать ядро своего электората и сохранить уровень поддержки в пределах 30–33 процентов, несмотря на отсутствие заметного роста на фоне правящей Партии справедливости и развития.
Кроме того, по мнению большинства политических комментаторов, стратегия «Партии власти» придала уверенность миллионам сторонников CHP и одновременно укрепила позиции человека, возглавившего этот процесс, — председателя Озгюра Озеля.
Выдвинутый в качестве единственного кандидата, Озель получил все 1333 действительных голоса и в четвёртый раз за последние два года был избран председателем CHP. На съезде отсутствовали бывший лидер партии и кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу, а также близкие к нему депутаты. В своей речи Озель пообещал, что 40-й съезд кемалистская партия проведёт уже будучи у власти.
По мнению политических экспертов, прошедший съезд окончательно оформил лидерскую роль Озгюра Озеля. При этом влияние Экрема Имамоглу, остающегося под следствием, на внутреннюю архитектуру CHP не уменьшилось: ему удалось не только сохранить свою команду, но и усилить её присутствие в партийном совете.
Число членов партийного совета увеличили до 80 человек. В руководство вошли экономист Керим Рота, политолог Барыш Овгюн и Оя Унлю Кызыл — советница Кемаля Дервиша, одного из ключевых министров эпохи коалиционных правительств Турции. В совет также избраны советник Имамоглу Серкан Озджан и все 15 членов президентского офиса CHP — структуры, созданной для подготовки программы будущего правительства по образцу президентской системы.
Подтвердился и ранее опубликованный прогноз haqqin.az: в руководство вошли перешедшая в CHP из партии Deva депутат Эврим Рызваноглу и представитель Демократической партии Салих Узун.
До 39-го съезда в CHP фактически существовала модель двоевластия: высшее партийное руководство и Президентский офис сосуществовали как параллельные центры. Теперь этот механизм институционализирован: Президентский офис официально включён в устав CHP и получил места в партийном совете. Парадоксально, что партия, пообещавшая избирателям возврат к парламентской системе, одновременно укрепляет структуру, ориентированную на президентскую модель управления.
В новый состав совета вошли и другие фигуры, близкие к Озелу. А вот представители крыла Кылычдароглу — Али Хайдар Фырат, Семра Динджер, Озгюр Джейлан, Эмина Учак Эрдоган, Ялчын Гёргёз, Баран Бозогу, Шенгюль Ешильдал и Ниязи Шенин — даже не были выдвинуты кандидатами. Это стало ещё одним сигналом того, что партия вступает в фазу глубокого внутреннего переформатирования.
Примечательно, что фигура Кылычдароглу стала одной из главных тем съезда. 29 ноября, в разгар работы съезда, он дал большое интервью провластной газете «Sabah», заявив: «Отчитаться — честь каждого члена CHP».
В ответ Озель, не называя имён, ясно намекнул на неприемлемость «сотрудничества с властью» и заявил о начале «очищения партии».
Важно отметить, что до этого из CHP уже были исключены более пятидесяти кемалистов, связанных с окружением Кылычдароглу, включая Берхана Шимшека и бывшего депутата Барыша Яркадаша. Однако источники CHP в Анкаре заявили корреспонденту haqqin.az, что исключение самого Кылычдароглу пока не рассматривается: подобный шаг мог бы усилить его влияние и вызвать новую волну споров внутри партии.
Тем не менее некоторые партийные источники не исключают, что жёсткая риторика Озеля станет переломным моментом. За несколько дней до съезда десять депутатов, поддерживающих Кылычдароглу, направили Озелу письмо с требованием исключить из партии фигурантов коррупционных скандалов и отказались участвовать в работе съезда. Этот демарш многие расценивают как пролог будущего внутрипартийного конфликта.
В этой связи вспоминается история CHP, которая даёт немало оснований для раздумий. На съезде 1966 года легендарный лидер турецкой социал-демократии Бюлент Эджевит уверенно заявил, что «кемалисты победили внутренних врагов». Однако уже в 1967 году Турхан Фейзиолу вышел из партии и основал «Партию гарантии Республики», запустив процесс раскола. И сегодня закономерно возникает вопрос: способен ли Кемаль Кылычдароглу, не имеющий устойчивой поддержки ни в нынешнем руководстве CHP, ни в широком кемалистском электорате, повторить путь Эджевита и инициировать новый разлом внутри партии?
39-й съезд CHP стал моментом, когда лидерство Озгюра Озеля было окончательно утверждено, а внутренняя архитектура партии перестроена под его политическую логику. По мнению турецких аналитиков, программная речь Озеля напоминала не выступление обычного партийного председателя, а манифест кандидата в президенты.
Долгий судебный процесс и проблемы с академическим дипломом, которые могут лишить Экрема Имамоглу права участвовать в президентских выборах 2028 года, объективно усиливают позиции Озеля как возможного кандидата. Позиции же другого потенциального претендента — мэра Анкары Мансура Яваша — заметно ослабли: его посадили на девятый ряд и не дали слова для выступления. В политике такие «мелочи» говорят о многом.
В итоге Республиканская народная партия вступила в новую фазу: СНР одновременно заявляет претензию на власть и углубляет внутреннюю перестройку, в которой прежние элиты уступают место новым центрам влияния. Вероятно, именно эта конфигурация сил и определит, кто в 2028 году станет кандидатом кемалистского лагеря на пост президента Турции.