Трамп против Мадуро: ситуация обостряется

Президент США Дональд Трамп и высокопоставленные чиновники по вопросам национальной безопасности накануне собрались в Белом доме, чтобы обсудить дальнейшие шаги в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным издания, на встрече должны были присутствовать ключевые члены администрации Трампа и команды национальной безопасности, в частности министр обороны Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и государственный секретарь Марко Рубио, а также глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлс и заместитель главы администрации Стивен Миллер. Встреча в Овальном кабинете состоялась на фоне усиления давления США на Венесуэлу ударами по судам, которые считаются перевозчиками наркотиков, и наращиванием военного присутствия в Карибском бассейне. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее в понедельник заявила, что Трамп «встречается со своей командой по национальной безопасности по этому вопросу и по многим другим вопросам», добавив, что «обеспечение мира во всем мире является частью его обязанностей».

* * * 09:02 Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в прошлом месяце заявил, что дает тому время до 28 ноября, чтобы он мог безопасно покинуть страну вместе с семьей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Тот факт, что Мадуро так и не выехал из страны, когда срок предложения истек, побудил американского президента объявить о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, сказали изданию собеседники.