Трамп против Мадуро: ситуация обостряется

Президент США Дональд Трамп и высокопоставленные чиновники по вопросам национальной безопасности накануне собрались в Белом доме, чтобы обсудить дальнейшие шаги в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным издания, на встрече должны были присутствовать ключевые члены администрации Трампа и команды национальной безопасности, в частности министр обороны Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и государственный секретарь Марко Рубио, а также глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлс и заместитель главы администрации Стивен Миллер.
Встреча в Овальном кабинете состоялась на фоне усиления давления США на Венесуэлу ударами по судам, которые считаются перевозчиками наркотиков, и наращиванием военного присутствия в Карибском бассейне.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее в понедельник заявила, что Трамп «встречается со своей командой по национальной безопасности по этому вопросу и по многим другим вопросам», добавив, что «обеспечение мира во всем мире является частью его обязанностей».
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в прошлом месяце заявил, что дает тому время до 28 ноября, чтобы он мог безопасно покинуть страну вместе с семьей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Тот факт, что Мадуро так и не выехал из страны, когда срок предложения истек, побудил американского президента объявить о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, сказали изданию собеседники.
Разговор состоялся в конце ноября. По информации Miami Herald, он быстро зашел в тупик, поскольку стало очевидно, что позиции сторон сильно расходятся. По сведениям Reuters, разговор длился менее 15 минут.
По словам источников, послание США для президента Венесуэлы было прямым: Мадуро с женой и сыном смогут безопасно покинуть страну, но только в случае, если он согласится немедленно уйти в отставку.
Мадуро, в свою очередь, попросил гарантировать всеобщую амнистию, а также сохранить контроль над вооруженными силами — подобно тому, как это произошло в Никарагуа в 1991-м при президенте Виолете Чаморро. Взамен он обещал провести в Венесуэле свободные выборы, однако США отклонили оба предложения, пишет газета. Третьим камнем преткновения, по информации Miami Herald, стали сроки: Вашингтон настаивал на немедленной отставке Мадуро, но Каракас отказался.
Reuters пишет со ссылкой на три источника, что Мадуро также потребовал снять санкции с более чем 100 чиновников правительства Венесуэлы, многих из которых США обвиняют в нарушениях прав человека, незаконном обороте наркотиков или коррупции.
Трамп 29 ноября заявил, что воздушное пространство Венесуэлы следует считать «полностью закрытым». Каракас воспринял это как угрозу применения силы. Трамп заявил, что решение не означает возможного удара со стороны США. Причиной закрытия, по своим словам, неба, он назвал то, что Венесуэла является «не очень дружественной страной».
Накануне Мадуро выступил на массовом митинге в Каракасе 1 декабря. Он поклялся в верности жителям Венесуэлы, добавив, что «никогда их не подведет». Мадуро также подчеркнул, что Венесуэла прошла через «22 недели агрессии, которую можно назвать психологическим террором». По его словам, более 94% населения «отвергает и осуждает империалистическую военную угрозу», а 200-тысячная армия страны готова защищать мир и суверенитет Венесуэлы.
С сентября этого года США, сосредоточив в Карибском море значительные военные силы, наносит удары по судам, согласно заявлениям, в рамках борьбы с наркотрафиком. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек.