Объекты ТЭК России под ударом Украины

По его словам, в результате атаки произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе. Губернатор рассказал, что никто не пострадал, на месте работают сотрудники МЧС.

В городе Ливны (второй по численности населения в регионе) находится Ливенская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) — основной поставщик электрической и тепловой энергии в городе. Неизвестно, попала ли под атаку дронов ТЭЦ. Astra отмечает, что в Ливнах также находится нефтебаза «Орелнефтепродукт».

Минобороны РФ сообщило, что за ночь над российскими регионами и Крымом уничтожены 45 украинских беспилотников. Большинство дронов сбили над Брянской областью — 14. Над Орловской областью, по данным ведомства, уничтожили один дрон.

В Росавиации сообщали, что ночью закрывались аэропорты Владикавказа, Грозного, Нальчика, Магаса, Махачкалы, Краснодара и Тамбова.

В конце октября Клычков сообщал, что обломки сбитых беспилотников упали на территории ТЭЦ города Орла, «что повлекло повреждение оборудования электроснабжения». В ВСУ утверждали, что ударили по ТЭЦ в Орле крылатыми ракетами «Нептун». Этот объект, по версии украинских военных, обеспечивал электроснабжение военных предприятий.