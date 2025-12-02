В Баку легковушка столкнулась с «КАМАЗом»: есть погибший

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в поселке Бузовна Хазарского района Баку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с сообщением на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Службы спасения особого риска МЧС. На месте аварии было установлено, что в результате столкновения легкового автомобиля KIA с «КАМАЗом» водитель легкового автомобиля оказался зажатым в деформированной машине.

Спасатели извлекли из автомобиля пострадавшего Багирзаде Магеррама Дилафет оглу, 1991 года рождения. А пассажирка KIA Джавахир Исмаил гызы Мамедова, 1963 года рождения, скончалась в результате полученных травм. Ведется расследование.