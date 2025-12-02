16 лет тюрьмы шпиону Мамедову

В Бакинском военном суде прошло заключительное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Шохрата Мамедова, обвиняемого в государственной измене и выполнении заданий иностранных спецслужб.
На заседании под председательством судьи Заура Гаджиева был оглашен приговор, согласно которому Шохрат Мамедов приговорен к 16 годам лишения свободы.
Мамедов был задержан сотрудниками СГБ в марте текущего года. По версии следствия, он осуществлял умышленный шпионаж, причиняя ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджана. Ему было предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.