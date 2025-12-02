В Минтруда обсудили итоги года

Значительное увеличение финансирования пенсий, пособий и других социальных выплат, запланированное на 2026 год, свидетельствует об успешном продолжении мер по укреплению системы социального обеспечения в следующем году, было заявлено на заседании коллегии.

На коллегиальном заседании в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обсуждались итоги работы, проделанной в текущем году в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также предстоящие задачи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев особо отметил успехи социальных реформ, проводимых в последние годы по поручению президента Ильхама Алиева, реализацию в этом году очередного пакета социальных реформ, пятого с 2018 года, что привело к новым повышениям социальных выплат. Было отмечено, что в следующем году на пенсионное обеспечение предусмотрено 7 миллиардов 993 миллиона манатов, что на 782,4 миллиона манатов больше, чем в этом году, а на социальные пособия, пенсии и компенсации – 2 миллиарда 144 миллиона манатов, что на 178,5 миллиона манатов больше, чем в этом году.

Было отмечено, что 7 241 житель, переселенный на освобожденные территории, уже трудоустроен, а пункты DOST начали функционировать в Кельбаджарском районе с августа этого года, в Физулинском районе – буквально на днях.

Отмечалось, что реформы, проведенные в Азербайджане в последние годы в сфере женского труда, были приведены в качестве примера на Весеннем совещании Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда 2025 года, и что недавно между Азербайджаном и Международной организацией труда была подписана новая «Страновая программа по достойному труду на 2025–2029 годы».

Отмечена работа по совершенствованию законодательства о лицах с ограниченными возможностями здоровья. Также было указано, что в этом году усыновлено еще 138 детей, а число детей, переданных в попечительские семьи за прошедший период, достигло 57.

На заседании утверждены 100 вновь разработанных профессионально-квалификационных стандартов. Обсуждена проделанная работа по указанным направлениям, а также в сфере государственной службы и кадровых вопросов, стратегического планирования, инноваций, связей с общественностью и определены задачи на будущее.