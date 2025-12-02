USD 1.7000
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима

Принца лишили всего

10:27

Король Великобритании Карл III лишил своего брата Эндрю еще двух титулов — рыцаря-компаньона ордена Подвязки и рыцаря Королевского Викторианского ордена, сообщает The Gazette.

Согласно сообщению, Эндрю был рыцарем-компаньоном Благороднейшего ордена Подвязки с 23 апреля 2006 года и рыцарем Королевского Викторианского ордена с 19 февраля 2011 года. Его имя будет вычеркнуто из реестров обоих орденов.

Как отмечает The Telegraph, речь идет о двух последних королевских титулах, которые носил Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Осенью он был лишен титула «принц», а также потерял право пользоваться формальным обращением и титулом «Королевское Высочество».

Брата британского короля лишили титулов и выселили из резиденции в Виндзоре из-за ставшей известной публике связи Эндрю с Вирджинией Джуффре, которая работала на инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна. В своих мемуарах она рассказала, что он трижды вступал с ней в интимную связь, первый раз это случилось, когда ей было 17 лет. После публикации мемуаров последовали судебные процессы. Эндрю отрицает все обвинения, касающиеся его связей с финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в торговле людьми и покончившим с собой перед процессом.

Израиль бросает вызов Турции из Дубая
Израиль бросает вызов Турции из Дубая наша корреспонденция
04:17 4629
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
11:31 210
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
11:21 473
Что ожидает экономику Азербайджана?
Что ожидает экономику Азербайджана?
11:11 580
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан фото
11:08 235
У побережья Турции атакован танкер из России
У побережья Турции атакован танкер из России
11:06 631
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
10:49 293
США и Германия сверили часы по Украине
США и Германия сверили часы по Украине
10:41 667
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
10:30 1077
Объекты ТЭК России под ударом Украины
Объекты ТЭК России под ударом Украины
10:00 1126
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется обновлено 10:10
10:10 1859

