Принца лишили всего

Согласно сообщению, Эндрю был рыцарем-компаньоном Благороднейшего ордена Подвязки с 23 апреля 2006 года и рыцарем Королевского Викторианского ордена с 19 февраля 2011 года. Его имя будет вычеркнуто из реестров обоих орденов.

Как отмечает The Telegraph, речь идет о двух последних королевских титулах, которые носил Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Осенью он был лишен титула «принц», а также потерял право пользоваться формальным обращением и титулом «Королевское Высочество».

Брата британского короля лишили титулов и выселили из резиденции в Виндзоре из-за ставшей известной публике связи Эндрю с Вирджинией Джуффре, которая работала на инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна. В своих мемуарах она рассказала, что он трижды вступал с ней в интимную связь, первый раз это случилось, когда ей было 17 лет. После публикации мемуаров последовали судебные процессы. Эндрю отрицает все обвинения, касающиеся его связей с финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в торговле людьми и покончившим с собой перед процессом.