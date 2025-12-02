США и Германия сверили часы по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем 1 декабря подчеркнул, что Вашингтон добивается как можно более быстрого урегулирования российско-украинской войны и закрепления прочного мира. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Томми Пиготт в распространенном письменном заявлении.

Как уточняется, стороны «обсудили предпринимаемые усилия по содействию прекращению войны». При этом Рубио «подтвердил, что целью США является скорейшее прекращение конфликта и обеспечение долгосрочного мира».

Накануне, 30 ноября, во Флориде состоялись консультации представителей США и Украины, в ходе которых рассматривались возможные пути завершения войны, а также вопросы долгосрочного экономического и оборонного развития, проведение выборов в Украине и территориальные аспекты.

По итогам встречи с украинской делегацией Рубио отметил, что обсуждение охватывало не только меры по прекращению боевых действий, но и стратегические направления будущего восстановления и безопасности. Он подчеркнул, что администрация в Вашингтоне стремится к тому, чтобы Украина стала «еще более сильной и процветающей, чем когда-либо».