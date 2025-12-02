USD 1.7000
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима

США и Германия сверили часы по Украине

10:41

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем 1 декабря подчеркнул, что Вашингтон добивается как можно более быстрого урегулирования российско-украинской войны и закрепления прочного мира. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Томми Пиготт в распространенном письменном заявлении.

Как уточняется, стороны «обсудили предпринимаемые усилия по содействию прекращению войны». При этом Рубио «подтвердил, что целью США является скорейшее прекращение конфликта и обеспечение долгосрочного мира».

Накануне, 30 ноября, во Флориде состоялись консультации представителей США и Украины, в ходе которых рассматривались возможные пути завершения войны, а также вопросы долгосрочного экономического и оборонного развития, проведение выборов в Украине и территориальные аспекты.

По итогам встречи с украинской делегацией Рубио отметил, что обсуждение охватывало не только меры по прекращению боевых действий, но и стратегические направления будущего восстановления и безопасности. Он подчеркнул, что администрация в Вашингтоне стремится к тому, чтобы Украина стала «еще более сильной и процветающей, чем когда-либо».

Израиль бросает вызов Турции из Дубая
Израиль бросает вызов Турции из Дубая наша корреспонденция
04:17 4630
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
11:31 211
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
11:21 475
Что ожидает экономику Азербайджана?
Что ожидает экономику Азербайджана?
11:11 581
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан фото
11:08 236
У побережья Турции атакован танкер из России
У побережья Турции атакован танкер из России
11:06 633
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
10:49 293
США и Германия сверили часы по Украине
США и Германия сверили часы по Украине
10:41 669
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
10:30 1078
Объекты ТЭК России под ударом Украины
Объекты ТЭК России под ударом Украины
10:00 1128
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется обновлено 10:10
10:10 1859

