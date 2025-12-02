USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.1924
Подписаться на уведомления
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Новость дня
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима

«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле

10:49 293

Правительство Азербайджана проводит широкомасштабную работу по интеграции в энергосистему солнечной электростанции «Шафаг» мощностью 240 мегаватт, построенной компанией BP в Джебраильском районе в качестве первой промышленной солнечной электростанции и крупнейшего проекта прямых иностранных инвестиций на освобожденных территориях.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между BP и «Азерэнержи», для подключения солнечной электростанции «Шафаг» к энергосистеме в Джебраиле построены новая подстанция напряжением 330/33 киловольт и двухцепная высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 киловольт на расстоянии 7,5 км.

Основная цель этих проектов — поддержка государственно-частного партнерства, сокращение углеродных выбросов, экономия природного газа и увеличение доли возобновляемых источников энергии. Эти проекты внесут значительный вклад в переход к «зеленой энергетике» и энергетическую безопасность Азербайджана. Вырабатываемую на станции электроэнергию планируется передавать в 330-киловольтный энергохаб «Джебраил» в рамках «Механизма виртуальной (беспроводной) передачи электроэнергии» (VPTA), а оттуда — в энергосистему, и такой же объем — на Сангачальский терминал.

На вновь построенной подстанции «Джебраил» работы завершены, а передача произведенной «зеленой энергии» начнется после завершения строительства и ввода в эксплуатацию солнечной электростанции «Шафаг».

Израиль бросает вызов Турции из Дубая
Израиль бросает вызов Турции из Дубая наша корреспонденция
04:17 4631
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
11:31 213
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
11:21 476
Что ожидает экономику Азербайджана?
Что ожидает экономику Азербайджана?
11:11 582
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан фото
11:08 237
У побережья Турции атакован танкер из России
У побережья Турции атакован танкер из России
11:06 634
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
10:49 294
США и Германия сверили часы по Украине
США и Германия сверили часы по Украине
10:41 669
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
10:30 1078
Объекты ТЭК России под ударом Украины
Объекты ТЭК России под ударом Украины
10:00 1129
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется обновлено 10:10
10:10 1860

ЭТО ВАЖНО

Израиль бросает вызов Турции из Дубая
Израиль бросает вызов Турции из Дубая наша корреспонденция
04:17 4631
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
11:31 213
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
11:21 476
Что ожидает экономику Азербайджана?
Что ожидает экономику Азербайджана?
11:11 582
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан фото
11:08 237
У побережья Турции атакован танкер из России
У побережья Турции атакован танкер из России
11:06 634
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
10:49 294
США и Германия сверили часы по Украине
США и Германия сверили часы по Украине
10:41 669
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
10:30 1078
Объекты ТЭК России под ударом Украины
Объекты ТЭК России под ударом Украины
10:00 1129
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется обновлено 10:10
10:10 1860
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться