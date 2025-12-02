«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле

Правительство Азербайджана проводит широкомасштабную работу по интеграции в энергосистему солнечной электростанции «Шафаг» мощностью 240 мегаватт, построенной компанией BP в Джебраильском районе в качестве первой промышленной солнечной электростанции и крупнейшего проекта прямых иностранных инвестиций на освобожденных территориях.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между BP и «Азерэнержи», для подключения солнечной электростанции «Шафаг» к энергосистеме в Джебраиле построены новая подстанция напряжением 330/33 киловольт и двухцепная высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 киловольт на расстоянии 7,5 км.

Основная цель этих проектов — поддержка государственно-частного партнерства, сокращение углеродных выбросов, экономия природного газа и увеличение доли возобновляемых источников энергии. Эти проекты внесут значительный вклад в переход к «зеленой энергетике» и энергетическую безопасность Азербайджана. Вырабатываемую на станции электроэнергию планируется передавать в 330-киловольтный энергохаб «Джебраил» в рамках «Механизма виртуальной (беспроводной) передачи электроэнергии» (VPTA), а оттуда — в энергосистему, и такой же объем — на Сангачальский терминал.

На вновь построенной подстанции «Джебраил» работы завершены, а передача произведенной «зеленой энергии» начнется после завершения строительства и ввода в эксплуатацию солнечной электростанции «Шафаг».