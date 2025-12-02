USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.1924
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима

Центробанк рассказал о валютных резервах Азербайджана

10:49

По состоянию на 1 декабря этого года валютные резервы Центрального банка Азербайджана составили 11 млрд 433,8 млн манатов.

Об этом сообщает ЦБА.

В информации отмечается, что за последний месяц валютные резервы банка выросли на 0,6%.

Израиль бросает вызов Турции из Дубая
Израиль бросает вызов Турции из Дубая наша корреспонденция
04:17 4632
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
11:31 216
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
11:21 476
Что ожидает экономику Азербайджана?
Что ожидает экономику Азербайджана?
11:11 584
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан фото
11:08 238
У побережья Турции атакован танкер из России
У побережья Турции атакован танкер из России
11:06 635
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
10:49 294
США и Германия сверили часы по Украине
США и Германия сверили часы по Украине
10:41 670
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
10:30 1081
Объекты ТЭК России под ударом Украины
Объекты ТЭК России под ударом Украины
10:00 1129
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется обновлено 10:10
10:10 1861

