Центробанк рассказал о валютных резервах Азербайджана

По состоянию на 1 декабря этого года валютные резервы Центрального банка Азербайджана составили 11 млрд 433,8 млн манатов.
Об этом сообщает ЦБА.
В информации отмечается, что за последний месяц валютные резервы банка выросли на 0,6%.
